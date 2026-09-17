Бельгийский суд принял важное решение по замороженным российским активам: детали

Суд в Бельгии постановил, что Министерство финансов страны не имело необходимых правовых полномочий для отказа в разблокировке замороженных активов российского банка "БКС". Об этом сообщает Reuters.

Бельгия. Фото: из открытых источников

Речь идет о ценных бумагах и денежных средствах, находящихся в бельгийской клиринговой системе Euroclear. Активы были заморожены после того, как в июне 2022 года Евросоюз ввел санкции против Национального расчетного депозитария России, через который "БКС" хранил средства и ценные бумаги в системе Euroclear.

В июле 2024 года российский банк обратился к бельгийским властям с требованием разблокировать активы. Казначейство страны отказало в удовлетворении запроса. После этого "БКС" оспорил решение в Госсовете Бельгии.

Суд пришел к выводу, что бельгийские власти должны были действовать в соответствии с правилами Евросоюза о санкциях. Эти нормы предусматривают назначение специального "компетентного органа", который должен принимать решения по обращениям о разблокировке замороженных активов.

Формально решение касается именно "БКС". Однако его последствия могут оказаться шире. Как отмечает Reuters, аналогичные решения Министерства финансов Бельгии, принятые в рамках того же правового механизма, также могут стать предметом судебных споров, если власти страны не пересмотрят соответствующую юридическую базу.

При этом само решение суда не означает автоматической разблокировки всех российских активов в Euroclear. Оно касается конкретного дела и полномочий бельгийского финансового ведомства при рассмотрении подобных запросов.

Вопрос о замороженных российских средствах остается одним из наиболее чувствительных юридических и финансовых вопросов в отношениях России и стран ЕС.

Читайте также на портале "Комментарии" — "адские санкции" против России: чем закончилось финальное голосование Палаты представителей.



