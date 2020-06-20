Еще одна страна зовет в гости украинцев: дата и условия въезда

Украинцы смогут отправиться в Черногорию, но в страну смогут въехать только при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Об этом сообщается на сайте правительства Черногории.

Черногория ослабляет карантин и открывает с 21 июня границы для туристов. Так, без ограничений смогут въехать жители "зеленой зоны", в частности, из Австралии, Австрии, Китая, Хорватии, Чехии, Дании, Грузии, Германии, Греции и ряда других стран.

Граждане "желтых" стран – Албании, Боснии и Герцеговины, Косова, Турции, Израиля, Польши, Румынии, Италии и Украины – могут въехать в Черногорию, если представят отрицательный тест ПЦР на коронавирус. При этом, тест не должен быть сделан позже 48 часов.

А вот в "красной" зоне Россия, Испания, Франция, Беларусь и другие страны – им пересечение границы Черногории запрещено.

Напомним, Египет с 1 июля примет туристов из Украины: открыты продажи туров.

Как сообщалось, в Государственной пограничной службе Украины объяснили нюансы транзита через "красную зону" при въезде в Украину.

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