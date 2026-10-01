Эстония назвала условие мира в Европе: Рийгикогу сделал жесткое заявление

Парламент Эстонии принял заявление о войне России против Украины и будущей безопасности Европы. Рийгикогу прямо связал перспективу устойчивого мира на континенте с результатом российско-украинской войны.

Эстония. Фото: из открытых источников

В документе говорится, что победа Украины и стратегическое поражение России рассматриваются эстонскими депутатами как необходимые предпосылки для долгосрочного мира и безопасности в Европе.

При этом парламент подчеркнул, что мир, по его позиции, не должен достигаться за счет уступок, которые могут рассматриваться как вознаграждение за агрессию. В Рийгикогу также выступили против возвращения к модели "сфер влияния".

Согласно заявлению, основой любого устойчивого урегулирования должны оставаться суверенитет и территориальная целостность Украины. Одновременно Киеву необходимы такие гарантии безопасности, которые позволили бы предотвратить новое нападение России.

Отдельно эстонский парламент призвал европейских союзников сделать перед наступлением зимы приоритетом передачу Украине систем противовоздушной обороны и ракет к ним. Депутаты также высказались за продолжение долгосрочной финансовой поддержки Киева и дальнейшее развитие украинского оборонно-промышленного комплекса.

В документе содержится и призыв усилить экономическое давление на Россию. Речь идет о более эффективном применении санкций и борьбе с их обходом и нарушениями.

Кроме того, Рийгикогу осудил диверсии, кибератаки, поджоги, убийства и другие насильственные действия в европейских странах, которые в заявлении связываются с Россией.

Эстония также подтвердила поддержку будущего членства Украины в НАТО и Евросоюзе. Парламент призвал продолжить работу над созданием международного трибунала по преступлению агрессии и механизмом компенсации ущерба Украине.

За заявление проголосовали 78 депутатов, один выступил против. Документ демонстрирует, что Таллин рассматривает войну в Украине не только как региональный конфликт, но и как непосредственный вопрос европейской безопасности.

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