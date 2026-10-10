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Европа на пороге "большого замещения": когда коренные жители станут меньшинством в своих странах

Шведский институт реэмиграции обнародовал тревожный прогноз: первыми этническое большинство потеряют швейцарцы и шведы, а за ними и остальные европейские нации

10 октября 2026, 17:56
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Кравцев Сергей

Европейский континент стоит на пороге масштабных демографических изменений, которые уже в ближайшие три-четыре десятилетия могут коренным образом изменить его этническую и культурную карту. Согласно последним исследованиям Шведского института реэмиграции, из-за интенсивных миграционных потоков и низкого уровня рождаемости коренные европейцы рискуют превратиться в меньшинство в собственных государствах уже к середине XXI века.

Европа на пороге "большого замещения": когда коренные жители станут меньшинством в своих странах

Европа. Фото: из открытых источников

Аналитики составили подробную карту-прогноз, демонстрирующую критические точки для разных стран Европы. Согласно приведенным данным, первой страной, где коренное население потеряет статус доминирующего большинства, станет Швейцария – это может произойти уже к 2038 году. На втором месте оказалась Швеция, где аналогичные изменения предсказывают до 2046 года.

Не менее тревожная ситуация разворачивается и в других ведущих государствах Западной и Северной Европы. Так, по данным исследователей, в Бельгии критический рубеж ожидается в 2044 году, во Франции – до 2050 года, в Великобритании – в 2053 году, а в Германии и Нидерландах – до 2058 года. Для южных стран, таких как Испания (2057) и Италия (2069), этот процесс будет продолжаться несколько дольше, но тенденция остается неизменной.

Эксперты отмечают, что ключевым фактором столь быстрых темпов является сочетание демографического старения коренных наций с высоким уровнем иммиграции из стран Ближнего Востока и Африки. Если правительства европейских стран не изменят подходы к миграционной политике и поддержке семьи, культурный и социальный ландшафт Европы претерпевает безвозвратные трансформации уже при жизни нынешнего поколения.

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