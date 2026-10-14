Европа оказалась не готова к изменениям в политике Вашингтона, хотя сигналы о сближении администрации Дональда Трампа с Кремлем появились еще в начале его второго президентского срока. К такому выводу приходит обозреватель The Telegraph Дэниел Джонсон, критикуя европейских лидеров за отсутствие согласованной стратегии поддержки Украины.

Украина, ЕС и США. Фото: из открытых источников

По мнению автора, американская администрация ведет переговоры с Россией, нередко оставляя Киев в стороне. При этом дипломатические контакты, как отмечает Джонсон, пока не привели к существенным уступкам Москвы, а война продолжается.

Европейские государства увеличивают помощь Украине, однако ее реальные объемы, утверждает обозреватель, не соответствуют потребностям страны. В качестве примера он приводит Германию: несмотря на заявления о совокупной поддержке на уровне 100 млрд евро, данные Кильского института, упомянутые автором, указывают на фактически переданные 41,7 млрд евро.

Джонсон также критикует канцлера Германии Фридриха Мерца за отказ передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus. По его оценке, разногласия внутри ЕС мешают выработать жесткий и последовательный курс. Польша и страны Балтии занимают более решительную позицию в отношении России, тогда как часть государств Южной Европы не стремится расширять участие в поддержке Украины.

"У Европы до сих пор нет плана защиты ни Украины, ни самой себя", — пишет обозреватель.

Он считает, что европейские лидеры слишком долго полагались на американские гарантии и не подготовили достаточных альтернатив на случай изменения курса США. Теперь, по его мнению, эта нерешительность ослабляет позиции Киева и ограничивает возможности Европы самостоятельно влиять на ход войны.

В заключение Джонсон резко оценивает действия европейских столиц, утверждая, что их пассивность помогает политике Трампа, которую он считает угрозой западному единству. Это оценка автора The Telegraph, отражающая его позицию в дискуссии о будущем европейской безопасности.

Читайте также на портале "Комментарии" — Кремль отреагировал на ограничения Starlink в Украине: Песков сделал неожиданное заявление.



