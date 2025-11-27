logo

Европейская страна хочет обрубить все пути, ведущие в Россию: что известно
Европейская страна хочет обрубить все пути, ведущие в Россию: что известно

Латвия рассмотрит возможность демонтажа железнодорожных путей, ведущих в Россию

27 ноября 2025, 15:00
Автор:
Недилько Ксения

Правительство Латвии рассматривает возможность полной отмены участков железнодорожного пути, ведущего в Россию, о чем было подтверждено 26 ноября после еженедельного официального разговора между президентом Эдгарсом Ринкевичсом и премьер-министром Эвикой Силиней, передает LSM.

Правительство проанализирует информацию о возможной отмене железнодорожного пути на восточной границе страны до конца года с участием Национальных вооруженных сил (НВС), а также важной будет координация с Литвой и Эстонией.

Большая ясность по демонтажу железнодорожного пути на восточной границе страны ожидается в начале следующего года, заявил президент Эдгарс Ринкевичс.

Напряженная ситуация на восточной границе страны ожидается еще долго, и одним из возможных решений является снятие путей. Ожидается, что этот вопрос будет обсуждаться среди президентов и премьер-министров стран Балтии.

"Мы не можем исключать ни одного варианта укрепления национальной обороны и безопасности, но такие решения должны приниматься путем определения как временных рамок, так и объема работ, а также оценки того, что это означает для разных социально-экономических аспектов", – сказал Ринкевичс, подчеркнув, что до сих пор дебаты в социальных сетях относительно сноса путей были полны "множеством эмоция и малой рациональностью".

В пятницу он планировал выслушать мнение вооруженных сил по этому вопросу, но никаких углубленных обсуждений или решений не состоится до следующего года, добавил он, указав на обязательство правительства провести консультации и подготовить оценку до конца этого года.

"Нехорошо, что не хватает деталей и ясности, из-за чего общественность безосновательно паникует. В Риге что-то говорят, но люди в Латгалии не знают [об этом], создаются опасения и дезинформация", – сказал Ринкевичс.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Парламент не возьмет на себя ответственность изменять Конституцию в пользу РФ. Об этом заявил нардеп от фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк в эфире "Ранок.LIVE".

По его словам, любые изменения в Конституцию, связанные с уступками России, невозможны даже в рамках мирного договора.



