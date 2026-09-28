Европейский друг Путина неожиданно подал в отставку: в какой стране пройдут досрочные выборы

Президент Сербии Александар Вучич официально ушел в отставку. Свое решение он объявил 27 сентября, заявив, что намерен участвовать в предстоящих парламентских выборах уже в качестве обычного гражданина. Следующим утром обязанности президента должна принять председатель парламента Ана Брнабич.

Александар Вучич. Фото: из открытых источников

Отставка связана с политическим будущим Вучича. Его второй президентский срок должен был завершиться в мае 2027 года, однако Конституция Сербии не позволяет ему баллотироваться на третий срок. Поэтому Вучич решил возглавить свою Сербскую прогрессивную партию на досрочных парламентских выборах, назначенных на 25 октября.

Таким образом, бывший президент получает возможность бороться уже за пост главы правительства. Именно премьер-министром Вучич ранее был в 2014-2017 годах, после чего в 2017 году перешел на президентскую должность.

Отставка произошла на фоне затяжного политического кризиса в Сербии. Одним из главных его катализаторов стало обрушение навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде 1 ноября 2024 года. Тогда погибли 16 человек. После трагедии по стране начались массовые протесты, в которых участники требовали ответственности и обвиняли власти в коррупции и проблемах с государственными строительными проектами.

В последние месяцы протестное движение усилилось, а молодежные и студенческие активисты решили непосредственно участвовать в парламентской кампании. Вучич, в свою очередь, заявил о намерении лично возглавить предвыборную борьбу правящей партии.

Теперь Сербия вступает в новый политический этап. Парламентские выборы состоятся 25 октября, а президентские выборы должны пройти до конца декабря.

Формально Вучич покидает высший государственный пост. Однако уже в ближайшие недели станет понятно, сможет ли он сохранить политическое влияние, перейдя из президентского кабинета в борьбу за кресло премьер-министра.

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