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Фицо открывает Москве двери: к каким важным переговорам с Россией возвращается Словакия

Братислава готовится возобновить работу межправительственной комиссии, замороженную после вторжения РФ в Украину

15 октября 2026, 10:19
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Кравцев Сергей

Словакия и Россия намерены возобновить заседания межправительственной комиссии, приостановленные после начала полномасштабной войны против Украины в феврале 2022 года. Как сообщает Politico, стороны планируют обсудить энергетическое сотрудничество, культурные связи и отношение к российским спортсменам.

Фицо открывает Москве двери: к каким важным переговорам с Россией возвращается Словакия

Роберт Фицо. Фото: из открытых источников

По словам премьер-министра Словакии Роберта Фицо, встреча должна состояться 25 ноября в Москве. В распоряжении Politico оказалась российская правительственная записка, согласно которой глава МИД Словакии Юрай Бланар согласился на проведение заседания во время видеоконференции 20 августа. В документе от 10 сентября, однако, первоначально фигурировали даты 26-27 октября.

Последняя встреча комиссии состоялась в Братиславе 12 ноября 2021 года. Теперь одним из главных вопросов может стать энергетика. Согласно российской записке, Бланар выступил против постепенного отказа Евросоюза от российского газа и предложил обсудить дальнейшие поставки. Словацкая сторона также заинтересована в продолжении транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба" и регулярных поставках ядерного топлива для местных электростанций.

Однако повестка не ограничивается энергоресурсами. Стороны намерены рассмотреть создание рабочих групп по культуре, туризму, сельскому хозяйству и охране окружающей среды, а также будущее Российского центра науки и культуры в Братиславе.

Отдельной темой, по данным документа, станет положение российских спортсменов на международных соревнованиях. Бланар, как утверждается, выразил несогласие с ограничениями, которые Москва считает дискриминационными.

В словацком МИДе объясняют подход стремлением поддерживать диалог со странами, с которыми возможно прагматическое сотрудничество в национальных интересах. На фоне войны России против Украины возвращение переговоров с Москвой может стать очередным свидетельством курса правительства Фицо на сохранение контактов с Кремлем.

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Источник: https://www.politico.eu/article/russia-plans-revive-slovakia-ties/
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