kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 25.06.2020

BTC/USD

9224.64

ETH/USD

233.56

LTC/USD

42.60

НБУ 25.06.2020

USD/UAH

26.81

EUR/UAH

30.15

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Европа ФОТОФАКТ: в Польше автобус упал с моста, есть жертвы
commentss НОВОСТИ Все новости

ФОТОФАКТ: в Польше автобус упал с моста, есть жертвы

В Варшаве автобус рухнул с моста, появились фото с места аварии

сегодня, 16:11
Автор:

Таисия Ерохина
ФОТОФАКТ: в Польше автобус упал с моста, есть жертвы

Фото: warszawa.wyborcza.pl

В Варшаве, Польша, городской автобус упал с автомобильного моста Грота-Ровецкого. Об этом пишут польские СМИ.

По данным СМИ, в результате аварии погиб как минимум один человек. Как рассказал представитель Государственной пожарной охраны Михал Конопка, передняя часть автобуса-"гармошки" упала с виадука, а вторая часть осталась наверху.  В СМИ сообщается, что пострадало около двух десятков человек. Всего же в автобусе маршрута 186 в момент аварии находилось около 40 человек.

Аварию прокомментировал в Twitter президент Польши Анджей Дуда, выразив соболезнования пострадавшим и родственникам погибшего.

"К сожалению, из 20 раненых один человек погиб, трое получили серьезные ранения, остальные легкие или легкие ранения. Я благодарю спасателей за их жертвенные и эффективные действия", - написал он.

Причины произошедшего пока что неизвестны.

Как видно на фото, появившихся в Сети, часть автобуса осталась висеть на перилах моста.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что смертельная авария произошла в Днепре: столкнулись грузовик и микроавтобус с пчелами.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,26068145,w-warszawie-autobus-spadl-z-wiaduktu-nieoficjalnie-10-osob.html?_ga=2.155766651.1987132059.1593086382-2022746426.1593086381&disableRedirects=true#S.koronawirus-K.C-B.1-L.1.duze
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!