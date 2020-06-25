ФОТОФАКТ: в Польше автобус упал с моста, есть жертвы

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Таисия Ерохина
Фото: warszawa.wyborcza.pl
В Варшаве, Польша, городской автобус упал с автомобильного моста Грота-Ровецкого. Об этом пишут польские СМИ.
По данным СМИ, в результате аварии погиб как минимум один человек. Как рассказал представитель Государственной пожарной охраны Михал Конопка, передняя часть автобуса-"гармошки" упала с виадука, а вторая часть осталась наверху. В СМИ сообщается, что пострадало около двух десятков человек. Всего же в автобусе маршрута 186 в момент аварии находилось около 40 человек.
Аварию прокомментировал в Twitter президент Польши Анджей Дуда, выразив соболезнования пострадавшим и родственникам погибшего.
"К сожалению, из 20 раненых один человек погиб, трое получили серьезные ранения, остальные легкие или легкие ранения. Я благодарю спасателей за их жертвенные и эффективные действия", - написал он.
Причины произошедшего пока что неизвестны.
Как видно на фото, появившихся в Сети, часть автобуса осталась висеть на перилах моста.
Ранее портал "Комментарии" сообщил, что смертельная авария произошла в Днепре: столкнулись грузовик и микроавтобус с пчелами.
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