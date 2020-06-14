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Испания открывает границы, но украинцам въезд запрещен

Въезд в Испанию на первом этапе разрешат только для граждан Евросоюза

сегодня, 14:15
Автор:

Сергей Медведев
Испания открывает границы, но украинцам въезд запрещен

Карантинные ограничения в странах Евросоюза продолжают смягчаться. Так, испанские власти решили приоткрыть границы для туристов, правда, с определенными условиями. В частности, посетить Испанию смогут граждане Евросоюза, украинцам пока въехать в страну невозможно, даже с соблюдением двухнедельной самоизоляции. Об этом сообщил премьер-министр Испании Педро Санчес.

По информации главы государства, иностранцы смогут посетить Испанию уже в этом месяце, начиная с 21 июня. Карантин в 14 дней перестанет быть обязательным для всех иностранцев, кроме приезжающих из Португалии. Для них свободный режим посещения планируют открыть с 1 июля.

Что касается вопроса открытия границ Испании для третьих стран, к которым относится и Украина, это будет происходить тоже с 1 июля. В правительстве Испании рассматривают уровень эпидемиологической опасности а также ориентируются на принцип взаимности.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее правительство Испании приняло решение оставить обязательное ношение защитных масок даже после снятия карантинных ограничений. В публичных местах испанцы обязаны появляться исключительно в масках и после отмены чрезвычайного положения, которое действует в стране. Чрезвычайное положение в Испании намерены отменить с 22 июня. Тем не менее, обязательное ношение маски останется  в ситуациях, когда невозможно соблюдать физическую дистанцию 1,5 м, например, в общественном транспорте. Маски необходимо будет носить как на улице, так и в общественных зданиях. За несоблюдение масочного режима нарушителям придется выложить 100 евро штрафа.


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Источник: https://elpais.com/sociedad/2020-06-14/ultimas-noticias-del-coronavirus-en-espana-y-en-el-mundo-en-directo.html
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