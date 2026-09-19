Из-за войны в Украине нейтральная Швейцария приняла новую стратегию безопасности

Швейцария пересматривает подход к собственной безопасности на фоне войны России против Украины и роста гибридных угроз. Федеральный совет 18 сентября утвердил новую Стратегию безопасности 2026 года, которая должна подготовить страну к более нестабильной ситуации в Европе и мире.

Швейцария. Фото: из открытых источников

В документе определены три главных направления. Первое предусматривает повышение устойчивости государства, экономики и общества – в том числе снижение критических зависимостей и уязвимостей. Второе связано с усилением защиты населения, государственных учреждений и критической инфраструктуры. Третье предполагает повышение обороноспособности страны и своевременную подготовку необходимых военных возможностей.

Всего стратегия включает 10 целей и 46 мер. В числе приоритетов названы противодействие гибридным угрозам, защита от атак с применением дальнобойных средств и борьба с организованной преступностью внутри страны.

Особое внимание Берн уделяет кибератакам, операциям влияния, шпионажу и саботажу. В швейцарском правительстве отмечают, что война России против Украины продолжается без видимого завершения, а международный порядок становится менее стабильным.

При этом новая стратегия не означает отказа от традиционного нейтралитета Швейцарии. В документе подчеркивается необходимость самостоятельно защищать страну, но одновременно заранее готовить сотрудничество с партнерами на случай вооруженного нападения. Власти отдельно отмечают, что прямое масштабное нападение на Швейцарию в обозримом будущем оценивается как маловероятное, однако угрозы могут исходить, например, от беспилотников и баллистических ракет.

Реализация стратегии уже началась. Координацией работы занимается Государственный секретариат по вопросам политики безопасности, а отчет о ходе выполнения мер должен быть представлен Федеральному совету до конца 2028 года.

Читайте также на портале "Комментарии" — ЕС нанес удар по планам Кремля: как Брюссель отреагировал на российские "выборы" в Украине.



