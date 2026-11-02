Какой курс выбирает Болгария: победила ли пророссийский кандидат на президентских выборах

В Болгарии на президентских выборах уверенно лидирует кандидатка Илиана Йотова, которую связывают с политическим лагерем бывшего премьера Румена Радева и курсом "Прогрессивной Болгарии". По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, после обработки 92,39% протоколов ее президентская пара получила 57,36% голосов.

Илиана Йотова. Фото: из открытых источников

Главный соперник Йотовой – бывший исполняющий обязанности главы болгарского правительства Андрей Гюров, представляющий проевропейскую и проукраинскую оппозицию, — набрал 39,68%. Такие результаты приводит БТА со ссылкой на данные ЦИК.

В абсолютных цифрах Йотова получила более 1,022 млн голосов, тогда как за Гюрова проголосовали свыше 707 тысяч избирателей. Еще около 52,8 тысячи человек выбрали вариант "Я никого не поддерживаю". Это составляет 2,96% голосов.

Йотова считалась одной из главных фавориток гонки еще до начала активной фазы избирательной кампании. Однако ее победа имеет не только внутриполитическое значение. Кандидатку тесно связывают с Руменом Радевым и политикой "Прогрессивной Болгарии", которая вызывала неоднозначную реакцию среди западных партнеров и сторонников поддержки Украины.

Критики этого политического лагеря указывают на противоречивую позицию в отношении России, проблемы со свободой слова, препятствование журналистской деятельности и недостаточно жесткую реакцию на атаки российских беспилотников на коммерческие суда в исключительной экономической зоне Болгарии.

Андрей Гюров, напротив, выступает за укрепление связей с ЕС и НАТО и более активное противодействие российским угрозам. Весной этого года при его участии было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Болгарией.

Его поражение может стать серьезным сигналом для Киева: политические силы, выступающие за более тесное сотрудничество с Украиной, пока не смогли заручиться поддержкой большинства болгарских избирателей.

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