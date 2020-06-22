Ледник в Италии прячут под брезентом

Ледник Презена в Италии прячут под брезентом. Таким образом его хотят спасти от исчезновения. Из-за глобального потепления и палящего солнца ледник с 1993 года уменьшился более чем на треть, - пишет The Guardian.

Ледник Презена расположен на Севере Италии. Здесь обустроены множество горнолыжных курортов. Однако летом для этих территорий начинается настоящее испытание на выживание. Под воздействием палящего солнца ледник начинает таять с катастрофической скоростью.

Впервые идея прятать ледник на лето под белым брезентом возникла еще в 2008 году. Тогда удалось накрыть около 30 тысяч квадратных метров ледника. В этот раз спрятать от солнца хотят около 100 тысяч квадратных метров. Сейчас защитники природа работают на высоте около трех километров над уровнем моря.

"Ледник постоянно уменьшается и мы хотим охватить как можно больше территории", - рассказал Давид Паница, руководитель компании, которая накрывает ледник.

Этот брезент не совсем обычный, говорит Паница. Он способен отражать солнечный свет, а температура под ним сохраняется на достаточно низком уровне.

Под накрытием ледник будет находиться до осени. Когда же стартует новый горно-лыжный сезон его снова снимут. Чтобы накрыть Презену брезентом может понадобиться около шести недель. Столько же необходимо, чтобы его снять.

"Когда мы снимаем эти листы в сентябре, то видим, что свою функцию они исполнили, и гордимся собой", - говорит руководитель спасательной операции Франко Дель Перо.

К слову, чтобы листы не слетели и не сползли, их сшивают друг с другом, а затем еще местами кладут сверху мешки с песком.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что ученые нашли причину экстремального таяния ледников в Гренландии.

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