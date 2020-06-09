Лукашенко предупредил об "одном ответе" на возможные Майданы накануне выборов

Беларусь не допустит беспорядков на площадях. О возможных провокациях со стороны неких групп боевиков сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава государства считает, что провокаторы могут начать свои действия на фоне выборов президента республики. Об этом ссобщает пресс-служба президента Беларуси.

В стране три недели ведется избирательная кампания, и, по мнению Лукашенко, "далеко не все кандидаты намерены пройти этот путь цивилизованно". События будут развиваться по заранее продуманному сценарию, причем так называемые "активисты" - это лишь исполнители, у которых есть хозяева с деньгами, убежден президент.

"Сначала представители ряда инициативных групп злоупотребляют правом на проведение пикетов для раскачивания ситуации и дестабилизации общественно-политической обстановки, потом они сформируют команды и группы боевиков, которые, не исключено, захотят организовать побоище на площади. К этому они и призывают людей", – уточнил белорусский президент.

В своем выступлении на совещании по национальной безопасности Лукашенко заверил, что "ответ будет один".

"Мы имеем дело с так называемыми "современными" предвыборными технологиями, которые зачастую не отличаются чистоплотностью. Мы это уже проходили. Мы не допустили раскола тогда в обществе, не допустим и теперь", – пообещал Лукашенко.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым отправил правительство страны в отставку.

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