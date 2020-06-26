Лукашенко вслед за Путиным решил изменить конституцию

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Татьяна Веремеева
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что хочет внести
решительные изменения в конституцию своей страны. Об этом сообщает "Белта".
Во время общения с трудовым коллективом "Беларуськалия" Лукашенко
рассказал, что ему представили несколько вариантов изменений конституции
Беларуси, но его они не устраивают. По словам белорусского президента, основной
документ страны изменят в течение двух лет. Он также обратил внимание на то,
что до принятия конституции власть планирует многое изменить в плане передачи
полномочий вниз – до председателей райисполкомов, губернатора.
Лукашенко хочет, чтобы местные власти в стране больше внимания уделяли
своим территориям. В то же время перераспределения полномочий между президентом,
парламентом, правительством должно быть прописано в конституции. Президент
Беларуси также обратил внимание на то, что не поддерживает идею касательно
возвращения к конституции 1994 года и назвал подобные решения шагом назад.
Напомним, в Беларуси проходят
массовые протесты против
задержания активистов и кандидатов в президенты. Всё выглядит так, будто под выборы, назначенные на 9
августа, белорусские власти "убирают" потенциальных соперников бессменного
президента Александра Лукашенко. Эксперты
проанализировали ситуацию для издания "Комментарии".
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