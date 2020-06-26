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Лукашенко вслед за Путиным решил изменить конституцию

Лукашенко ждет решительных предложений касательно изменений в конституцию

сегодня, 18:34
Автор:

Татьяна Веремеева
Лукашенко вслед за Путиным решил изменить конституцию

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что хочет внести решительные изменения в конституцию своей страны. Об этом сообщает "Белта".

Во время общения с трудовым коллективом "Беларуськалия" Лукашенко рассказал, что ему представили несколько вариантов изменений конституции Беларуси, но его они не устраивают. По словам белорусского президента, основной документ страны изменят в течение двух лет. Он также обратил внимание на то, что до принятия конституции власть планирует многое изменить в плане передачи полномочий вниз – до председателей райисполкомов, губернатора.

Лукашенко хочет, чтобы местные власти в стране больше внимания уделяли своим территориям. В то же время перераспределения полномочий между президентом, парламентом, правительством должно быть прописано в конституции. Президент Беларуси также обратил внимание на то, что не поддерживает идею касательно возвращения к конституции 1994 года и назвал подобные решения шагом назад.

Напомним, в Беларуси проходят массовые протесты против задержания активистов и кандидатов в президенты. Всё выглядит так, будто под выборы, назначенные на 9 августа, белорусские власти "убирают" потенциальных соперников бессменного президента Александра Лукашенко. Эксперты проанализировали ситуацию для издания "Комментарии".


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Источник: https://www.belta.by/president/view/lukashenko-predstavlennye-mne-izmenenija-v-konstitutsiju-nedostatochno-reshitelnye-396342-2020/
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