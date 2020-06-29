Лукашенко заявил о победе над коронавирусом в Беларуси

Стратегия борьбы с коронавирусом, которая не предусматривала строгих карантинных ограничений, оказалась правильной. Такое заявление сделал глава республики Беларусь Александр Лукашенко.

"Евросоюз — гробы, копают, мрут, в дом престарелых приезжают — а там сотня погибших. Россия тут изолировала всех и прочее. "А наш абы что говорит про трактор, про сто грамм, про баню, еще чего-то". Я не мог кое-что вам говорить всерьез. И когда я говорил, что трактор вылечит, я понимал, что надо посеять, потому что жрать будет нечего", — цитирует президента белорусский телеканал.

Лукашенко подчеркнул уникальность собственных решений и признал, что ему было непросто под давлением критики.

"Я же не идиот, я же тоже понимаю, что один в мире, одна страна особый путь заняла борьбы с этим вирусом. Думаете, легко? Нелегко. Но мы победили", - сказал он.

Отметим, что эпидемия в Беларуси отняла жизнь у 383 граждан. Всего заболевших там насчитывается 61 тыс. человек. В данный момент, несмотря на то, что карантин в стране не вводили, там меньше больных, чем в Украине.

Как сообщал портал "Комментарии", Белорусский завод алкогольной продукции придумал необычный маркетинговый ход. Компания "Минск Кристал" объявила о производстве водки, крепость которой составляет 70 градусов. Производитель утверждает, что напиток можно использовать как антисептик для борьбы с эпидемией коронавируса.



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