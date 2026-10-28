Масштабная железнодорожная катастрофа: столкнулись два скоростных поезда, по меньшей мере 50 погибших и 179 раненых

Утром 28 октября 2026 года в Испании произошла ужасная железнодорожная авария с участием двух скоростных поездов. Трагический инцидент зафиксирован на железнодорожной артерии Мадрид — Андалусия, между населенными пунктами Лос-Ебенес и Урда в провинции Толедо. Экспресс компании Renfe на большой скорости врезался сзади в поезд оператора Iryo, который в тот момент не двигался и стоял на путях.

Последствия столкновения поездов в Испании

Масштабы крушения оказались колоссальными, поскольку в обоих поездах находилось большое количество людей — 397 пассажиров в Renfe и 147 человек в составе Iryo.

"Два вагона Iryo сошли с рельсов, – сообщает издание El Español со ссылкой на службу гражданской защиты, описывая первые последствия мощного удара. — Точное количество пострадавших и причины крушения еще устанавливают. Движение по скоростной линии приостановили".

По обновленным официальным данным, в результате столкновения уже погибли по меньшей мере 50 человек, а еще более 179 человек получили ранения разной степени тяжести. К месту аварии оперативно стянули значительные силы экстренных служб, в том числе отряды пожарных, многочисленные бригады медиков и три медицинских вертолета для срочной эвакуации тяжелораненых.

Для оказания помощи пострадавшим и размещения людей срочно готовят специальные помещения, в частности, задействовали спортивный зал в ближайшем городке Урда. Из-за масштабов национальной трагедии премьер-министр Испании Педро Санчес принял решение отменить все официальные мероприятия, запланированные у него на этот день.

Журналисты отмечают, что эта смертельная катастрофа является уже вторым подобным случаем с участием поездов этих операторов на указанной линии за последние 9 месяцев. Предыдущая крупная авария произошла вблизи Адамуса в январе этого года, унеся жизни 46 человек.

Относительно причин нынешней аварии железнодорожный оператор Adif совместно с региональными властями проводит детальное расследование. Предварительно испанские СМИ сообщают, что причиной трагедии могла стать техническая неисправность системы контроля движения на этом участке пути.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Кабинет Министров Украины утвердил новые правила работы железной дороги во время воздушной тревоги. Об этом в ответе на журналистский запрос издания "Комментарии" сообщил Департамент информационной политики и стратегических коммуникаций АО "Укрзализныця".



