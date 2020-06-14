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Главная Новости Мир Европа "Мои слова вырвали из контекста": Дуда отказался от сравнения ЛГБТ с коммунизмом
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"Мои слова вырвали из контекста": Дуда отказался от сравнения ЛГБТ с коммунизмом

Президент Польши Анджей Дуда поспешил объясниться с негодующими либералами, что слова о сравнении ЛГБТ-идеологии с коммунизмом и большевиками были использованы его оппонентами в грязной политической борьбе

14 июня 2020, 23:54
Автор:

Екатерина Белоброва
"Мои слова вырвали из контекста": Дуда отказался от сравнения ЛГБТ с коммунизмом

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его выражение о том, что ЛГБТ-идеология и большевизм буквально равны по масштабам угрозы для общества, были вырваны из контекста журналистами.Об этом политик написал в Twitter.

Так, лидер поляков обозначил, что его послание обозначало, что никакие взгляды меньшинства не могут быть навязаны большинству под напускным видом толерантности, а личные и добровольные взаимоотношения между двумя людьми не могут осуждаться во всем их многообразии.

"В рамках грязной политической борьбы мои слова были вырваны из контекста и, конечно, вызвали бурную реакцию у европейского сообщества. Я ни в коем случае не осуждаю ЛГБТ-идеологию, я против того, чтобы любые взгляды были навязаны путем манипуляций", - отметил Дуда.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в западной прессе опубликовали якобы прямую цитату президента Польши Анджея Дуды, где он сравнивает большевистскую идеологию с ЛГБТ.

Также польские издания отметили, что лидер одной из стран Евросоюза ущемляет интересы гомосексуальных пар и отрицательно относится к социальной адаптации таковых.


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