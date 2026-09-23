Западные финансовые и политические институты выдвигают все более жесткие экономические критерии официальному Киеву, прямо увязывая дальнейшую поддержку с результативностью борьбы с внутренней коррупцией и финансовыми махинациями. Новым поводом для кулуарных дискуссий в Верховной Раде стали закрытые детали саммита лидеров, обнародованных американскими финансовыми обозревателями.

Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский

Народный депутат Максим Бужанский в своем аналитическом сообщении прокомментировал публикацию авторитетного зарубежного издания.

"Блумберг пишет, что на встрече с Зеленским Урсула фон дер Ляйен требовала двух конкретных вещей: увеличения налоговых поступлений и борьбы с теневой экономикой, — отметил парламентарий, указывая на серьезный разрыв между ожиданиями партнеров и украинской реальностью. Давая оценку возможности профильных контролирующих органов, нардеп добавил: — Сложно расценить это как иначе, чем категорическую неудовлетворённость ЕС результатами работы отреформированных БЭБ и Таможни".

По мнению Бужанского, нынешняя кризисная ситуация с наполнением бюджета является закономерным результатом модели реформирования, которую Украине фактически навязали извне под лозунгами создания "независимых антикоррупционных институций".

"К сожалению, Президент по какой-то причине не говорит Главе Еврокомиссии, что и БЭБ, и Таможня отреформированы в полном соответствии с написанными украинскими активистами требованиями европейских партнеров, и украинская власть никоим образом не может влиять на их деятельность и отвечать за нее, — подчеркнул законодатель, раскрывая главное противоречие украинскому мероприятию. Резюмируя позицию главы ЕС, Максим Бужанский подытожил: — Потому что главным требованием была не эффективность Таможни и БЭБ, не эффективность борьбы с теневой экономикой, не увеличение сбора налогов, а независимость органов и их руководителей. Результаты мы отлично видим в позиции Урсулы фон дер Ляйен, ей они явно не нравятся".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент США Дональд Трамп заявил украинской стороне, что вопрос использования терминалов Starlink для ударов по целям на территории России следует обсуждать непосредственно с Илоном Маском. Об этом сообщила корреспондентка Newsmax Нана Саджая со ссылкой на украинского чиновника, говорящего на условиях анонимности.