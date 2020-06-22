"Не допустить Майдана": чем массовые протесты в Беларуси грозят режиму Лукашенко

В Беларуси проходят массовые протесты против задержания активистов и кандидатов в президенты. Всё выглядит так, будто под выборы, назначенные на 9 августа, белорусские власти "убирают" потенциальных соперников бессменного президента Александра Лукашенко. Эксперты проанализировали ситуацию для издания "Комментарии"

Украина и Беларусь: траектории политического развития

Директор Института мировой политики (ИМП) Евгений Магда подчеркивает, что на президентскую кампанию в Беларуси влияют несколько факторов.

"Пожалуй, главный – Александр Лукашенко, который с лета 1994 года является первым и бессменным президентом Беларуси, поставив рекорд для постсоветского пространства, – отмечает эксперт. – Во-вторых, пандемия COVID-19, серьезно проявившая себя на территории Беларуси, но не вызвавшая введение карантинных ограничений. В-третьих, на статус конкурентов Лукашенко претендуют не представители традиционной оппозиции, а экс-глава "Безгазпромбанка" Виктор Бабарыко и директор Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Активист Сергей Тихановский находится в СИЗО, и вряд ли будет зарегистрирован кандидатом в президенты".

Для граждан Украины важно понимать некоторые особенности Беларуси, уверен Евгений Магда.

"Траектория политического развития соседней страны существенно отличается от украинской. К примеру, присутствие в избирательных комиссиях представителей любых оппозиционных сил минимально, – поясняет директор ИМП. – Несанкционированные социологические опросы в Беларуси запрещены. Более 80% промышленности Беларуси – в государственной собственности, а дружеские отношения с Россией не вызывают отторжения у многих граждан Беларуси. Думаю, в Кремле хорошо понимают эти особенности, ведь РФ объективно заинтересована если не в падении режима Лукашенко, то в его максимальном ослаблении и достижении большей сговорчивости. Тот будет вынужден маневрировать еще энергичнее, в частности, посетить 24 июня парад в Москве. Очевидно, это приведет к активизации процессов наполнения формата Союзного государства России и Беларуси конкретными проявлениями".

Массовые задержания оппонентов Лукашенко, случившиеся в конце прошлой недели, в Беларуси не в диковинку, - отмечает Евгений Магда. Но, продолжает эксперт, после декабрьских событий 2010 года, известных как Плошча (массовые протесты в центре Минска против результатов президентских выборов, когда среди сотен задержанных оказались и несколько кандидатов в президенты), протесты носят преимущественно мирный характер.

"Президентская кампания Лукашенко строится на том, что он позиционирует себя как единственный защитник суверенитета страны, поэтому обещает "не допустить майдана". Критические выпады в адрес украинских Майданов президент Беларуси допускал и раньше, но его политика в отношении Украины оставалась неизменно добрососедской, – говорит директор ИМП. – Главный политический интерес Украины в президентской кампании в Беларуси – ее максимально демократический характер (как бы ни сложно было об этом говорить) и сохранение суверенитета государства, с которым у нас 1000 километров общей границы".

"Лукашенко не ожидал настолько массовой активности людей"

Политический эксперт, дипломат Вадим Трюхан считает, что в Беларуси сложилась типическая предреволюционная ситуация.

"Большая часть общества уже не хочет жить в полицейском государстве, которое создал бессменный с 1994 года президент Александр Лукашенко. Вместе с тем, сам президент, и люди, вмонтированные в систему, в первую очередь силовики и чиновники, не могут власть отдать, ведь от нее зависит их благополучие, – подчеркивает эксперт. – Поэтому и делаются попытки зачистить любыми способами, в том числе незаконными, политическое поле от конкурентов. Арест Виктора Бабарико, наиболее вероятного и наиболее неудобного соперника для действующего президента на выборах, назначенных на 9 августа этого года, – яркий пример политических преследований. Ведь "претензии" к нему возникли только после того, как он сумел собрать, и то с запасом, необходимое для регистрации кандидатом в президенты количество подписей избирателей".

Но проблема на самом деле даже не в этом, - подчеркивает Вадим Трюхан.

"По всей видимости, Лукашенко не ожидал настолько массовой активности людей, которые, несмотря на запреты и политические репрессии вышли на улицы, протестуя против беззакония, – говорит дипломат. – Традиционная для авторитарного государства реакция – аресты несогласных с действиями властей – приводит к обратному от ожидаемого эффекту. Массовость выступлений растет. Даже несмотря на то, что число задержанных исчисляется уже сотнями".

По мнению эксперта, у Лукашенко есть лишь два выхода, которые могут спасти его от неминуемой катастрофы,.

"Первый – назначить "козлов отпущения" из силовиков, пожурить их, отпустить всех задержанных и честно состязаться с Бабарико и другими кандидатами на выборах, – поясняет Вадим Трюхан. – Второй – отказаться от участия, заявив, что он дает дорогу молодым. Пойдет ли он на один из этих двух вариантов будет зависеть от того, перерастет ли предреволюционная ситуация в настоящую революцию по типу Революции достоинства в Украине… Кстати в Беларуси уже разгоняется идея о том, что там началась Революция Надежды. При этом Лукашенко посылается четкий сигнал, – она осуществится либо мирно, либо его ждет судьба Чаушеску".

В такой ситуации, считает эксперт, места для маневров остается мало.

"Поэтому, стремясь удержаться у власти любой ценой, Лукашенко и не идет ни на какие компромиссы, – говорит дипломат. – Более того, наверное подзабыв опыт Януковича, он пытается заручиться помощью россиян. Приняв на днях главу МИД РФ Лаврова в Минске, сразу после телефонных переговоров с Путиным и резко засобиравшись на, так называемый, парад победы в Москву, президент Беларуси фактически дал понять своим оппонентам и белорусскому обществу, что сдаваться без боя он не собирается".

"У Лукашенко есть чуть более месяца, чтобы сделать выводы и исправить ситуацию"

Аналитик, эксперт Украинского института будущего (УИБ) Игорь Тышкевич считает, что Беларуси сейчас – наиболее глубокий политический кризис за последние 15 лет.

"Старый общественный договор уже не работает в полной мере, появилась новая группа – городской средний класс – которая играет существенную роль в общественной жизни Беларуси, – говорит Игорь Тышкевич. – Политический кризис, ухудшение экономической ситуации, серьезные опасения мирового экономического кризиса, который сейчас разворачивается, пандемия коронавируса – стали триггером для населения, всё более явно выражающего свое недовольства. Пока – лишь недовольство. Люди просто своими подписями, поддержкой выдвижения альтернативных Лукашенко кандидатур, показали свое отношение к реализуемой политике действу власти".

Для официального Минска всё это оказалось неожиданно. Власть просто не знает, как реагировать, считает эксперт УИБ.

"Когда разрушаются старые политические конструкции, это происходит и в медиа-пространстве, – продолжает Игорь Тышкевич. – Городской средний класс – это не люди ТВ. Они коммуницируют через новые медиа – соцсети, ютуб-каналы, не являясь потребителями привычного информационного пакета от белорусских властей. Всё это повторяет ситуацию прошлогодних президентских выборов в Украине. Перед первым туром ключевые кандидаты "старой школы" воевали между собой через ТВ. А Зеленский работал через Интернет. Теперь нечто подобное повторяется в Беларуси".

Нервная реакция белорусских властей была, по мнению эксперта, успешна лишь частично.

"Репрессии против Тихановского, который пытался подать себя как Лукашенко, только моложе, и играл на электоральном поле действующего президента, отчасти сработали. Но традиционная система подавления и устрашения дала сбой в случае с Бабарыко и Цепкало. У власти есть чуть более месяца, чтобы сделать выводы и исправить ситуацию, – отмечает Игорь Тышкевич. – При этом, независимо от результата (а принцип "не важно, как голосуют, важно – как считают" имеет место быть в Беларуси), властная система вынуждена будет меняться. Даже если Лукашенко победит, вопрос протестных настроений не снимут с повестки дня. Рано или поздно все это спроецируется на властный режим".

При этом, подчеркивает эксперт УИБ, если и произойдет определенная политическая трансформация, то вряд ли это будет демократия по западному образцу.

"В Украине в качестве примера трансформации любят вспоминать Сингапура. Но разве можно режим Ли Куан Ю назвать демократическим? Или режим Южной Кореи? Китай, где также произошла трансформация, – отдельный разговор. Иран – то же самое… Трансформация, которую ведут Дуда в Польше, Орбан в Венгрии – являются ли трансформациями по примеру западной демократии?"

Игорь Тышкевич уверен, что для Украины опасна дестабилизация в Беларуси, которая в данный момент балансирует между различными центрами сил.

"Любое нарушение этого баланса будет предусматривать пересмотр отношений с Украиной в ту или иную сторону, – подчеркивает аналитик. – Идеальный вариант – ориентация Беларуси в сторону европейских стран. Но данный тезис не находит поддержки у большинства белорусов. Впрочем, как не находит поддержки и пророссийский вектор. Ставка – на баланс, нейтральность. И любые внутренние потрясения, особенно в условиях всеобщего кризиса, несут в себе риски. Впрочем, катастрофических для Украины последствий при любом раскладе выборов в Беларуси, я не вижу. Потому что для Беларуси наша страна – важный балансир для уравновешивания влияния той же РФ на саму Беларусь. И важность Украины как партнера признают и Лукашенко, и его оппоненты".

Как ранее сообщали "Комментарии", в начале июня Александр Лукашенко отправил правительство Беларуси в отставку

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