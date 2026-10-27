Не только украинцы: кого планируют переселить во Францию и Великобританию

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир выступил с резонансной инициативой по поводу будущего Сектора Газы, предложив кардинальное разрешение конфликта путем полной депортации местного населения в европейские страны.

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Чиновник считает необходимым установить полный контроль над территорией палестинского анклава и организовать массовый выезд его жителей. В интервью изданию Jerusalem Post Итамар Бен-Гвир призвал захватить весь сектор Газа и обеспечить выезд его жителей. Свою позицию он синхронизировал с предвыборными лозунгами из-за океана, активно "поддержав идею Дональда Трампа о переселении около двух миллионов человек" за пределы исторического региона.

Политик подчеркнул, что такой шаг не должен выглядеть как насильственное изгнание, а скорее предоставление новых возможностей для переселенцев на европейском континенте. По словам израильского чиновника, гуманитарный аспект этого процесса должен быть тщательно продуман. Бен-Гвир заявил, что тем, кто хочет покинуть Газу, следует создать достойные условия жизни за рубежом, в частности, в таких странах, как Франция и Великобритания.

Это заявление является продолжением длительной и агрессивной медийной кампании министра, направленной на радикальное изменение демографической карты региона.

Напомним, что ранее министр публиковал сгенерированные ИИ-видео с переселением жителей Газы в Париж, вызвавших значительный международный резонанс. Кроме визуальных призывов в соцсетях, глава ведомства нацбезопасности "неоднократно выступал за бомбардировку анклава и точечные ликвидации" лидеров радикальных группировок, занимая наиболее бескомпромиссную позицию внутри израильского правительства.

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