Новое оружие Кремля: Россию и Беларусь обвинили в новой схеме у границ НАТО

Россия и Беларусь обвиняются в содействии схеме, по которой мигрантов с Ближнего Востока и Африки доставляют к границам стран Евросоюза и НАТО. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на латвийских чиновников.

Граница Польши. Фото: из открытых источников

По их словам, тысячи людей в этом году прибыли в Латвию. Более 11 тысяч заявителей получили отказы, и это количество продолжает расти. В то же время, точные масштабы незаконного пересечения границы остаются неизвестными.

Латвийские представители утверждают, что мигрантов могут заманивать в Россию и Беларусь, предлагая, в частности, авиарейсы в Москву или Минск. Далее, по их версии, людей перевозят в районы вблизи границ Латвии, Литвы, Польши и других государств ЕС.

После попадания в Латвию мигранты пытаются установить контакт с контрабандистами и продолжить движение в направлении Западной Европы. Латвийские чиновники считают, что таким образом Москва и Минск могут оказывать дополнительное давление на европейские государства.

Особое внимание латвийские власти уделяют политическому фактору. По оценке чиновников, миграционный кризис может усугублять общественную напряженность накануне парламентских выборов и влиять на внутриполитические настроения. В то же время утверждение о политических целях этой схемы является позицией латвийской стороны, а Россия обвинения отрицает или не дает на них публичного ответа.

На фоне ситуации Латвия ужесточила охрану границы с Беларусью. Там установили стальное заграждение с колючей проволокой, камерами и датчиками движения, а также используют беспилотники и мобильные патрули быстрого реагирования.

Латвийские чиновники рассматривают миграционное давление как часть более широкой стратегии гибридного влияния, целью которой, по их мнению, является создание дополнительных проблем для европейских стран без прямого военного столкновения.

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