Орбан в ООН: Сибига отреагировал ироническим предложением «выводить его на кофе»

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Недилько Ксения
В украинском внешнеполитическом ведомстве с иронией прокомментировали инициативу о возможном избрании премьер-министра Венгрии на руководящий пост в Организации Объединенных Наций. Глава министерства оценил потенциальные последствия такого шага для мировой дипломатии, упомянув специфические методы работы венгерского политика внутри Европейского Союза.
Виктор Орбан
Дипломат подчеркнул, что глава Венгрии годами оттачивал подобные механизмы влияния, регулярно блокируя и срывая принятие фундаментальных решений европейского сообщества.
В то же время руководитель украинского МИД намекнул на дипломатические инструменты, ранее позволявшие европейским лидерам обходить деструктивную позицию Будапешта во время важных голосований.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что администрация Дональда Трампа, по данным The Wall Street Journal , рассматривает возможность продвижения бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на пост генерального секретаря ООН. Как утверждают источники издания, американские представители сами связались с венгерским политиком и выяснили, заинтересован ли он на этом посту.