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Орбан в ООН: Сибига отреагировал ироническим предложением «выводить его на кофе»

«Мастерские навыки вето и шантажа»: глава МИД Украины оценил возможное назначение премьера Венгрии в ООН

26 октября 2026, 15:54
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Недилько Ксения

В украинском внешнеполитическом ведомстве с иронией прокомментировали инициативу о возможном избрании премьер-министра Венгрии на руководящий пост в Организации Объединенных Наций. Глава министерства оценил потенциальные последствия такого шага для мировой дипломатии, упомянув специфические методы работы венгерского политика внутри Европейского Союза.

Орбан в ООН: Сибига отреагировал ироническим предложением «выводить его на кофе»

Виктор Орбан

"Убежден, что Виктор Орбан в должности Генерального секретаря ООН непременно применял свои мастерские навыки вето и шантажа", — подчеркнул министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Дипломат подчеркнул, что глава Венгрии годами оттачивал подобные механизмы влияния, регулярно блокируя и срывая принятие фундаментальных решений европейского сообщества.

В то же время руководитель украинского МИД намекнул на дипломатические инструменты, ранее позволявшие европейским лидерам обходить деструктивную позицию Будапешта во время важных голосований.

"Мы можем поделиться с остальным миром нашим замечательным опытом, как вовремя выводить его на кофе", — резюмировал Сибига, намекая на известный прецедент во время саммита ЕС, когда европейские коллеги посоветовали венгерскому лидеру покинуть зал заседаний на время принятия решения по Украине.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что администрация Дональда Трампа, по данным The Wall Street Journal , рассматривает возможность продвижения бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на пост генерального секретаря ООН. Как утверждают источники издания, американские представители сами связались с венгерским политиком и выяснили, заинтересован ли он на этом посту.



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