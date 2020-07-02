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Главная Новости Мир Европа Пир во весь Карлов мост: чехи устроили массовое прощание с коронавирусом (ВИДЕО)
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Пир во весь Карлов мост: чехи устроили массовое прощание с коронавирусом (ВИДЕО)

В Чехии провели прощание с коронавирусом, организовав массовое застолье без масок и дистанции

сегодня, 05:00
Автор:

Таисия Ерохина
Пир во весь Карлов мост: чехи устроили массовое прощание с коронавирусом (ВИДЕО)

Пока во Всемирной организации здравоохранения заявляют об ускорении пандемии после полугодичной даты, в Чехии жители организовали пышный пир – обедая на Карловом мосту чехи "прощались" с коронавирусом. Об этом передает ВВС.

Так, в Праге на Карловом мосту тысячи людей собрались за 500-метровым столом. В основном, пришли местные жители. При этом, места нужно было бронировать заранее, а еду и напитки приносить с собой. Как можно увидеть из видео, появившихся в Сети, о масочном режиме и социальной дистанции даже не шло речи. Гости прощального застолья выкрикивали слово "конец".


Сообщается, что в Чехии с населением около 10 млн человек зафиксировано 12 тысяч заболевших коронавирусом. А умерло – 350 человек. Да и после ослабления карантина ежедневно фиксируют малое количество новых больных - не более 15 человек в сутки. Так что около недели назад чешская власть дала добро на собрания людей до 1 тысячи, а также открылись без каких-либо ограничений бассейны, музеи, зоопарки и местные замки. Бары и рестораны в Чехии работают уже как месяц.

Отметим, что "прощание" на мосту стало возможным еще и потому, что во время карантинов во всем мире в Праге поубавилось туристов.

Как сообщалось, Лукашенко заявил о победе над коронавирусом в Беларуси.


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