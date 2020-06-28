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Главная Новости Мир Европа "Побили рекорд 73%": в Исландии почти единогласно президента переизбрали на второй срок
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"Побили рекорд 73%": в Исландии почти единогласно президента переизбрали на второй срок

Действующий президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон получил 92,2% голосов на выборах и снова стал президентом

сегодня, 20:56
Автор:

Екатерина Белоброва
"Побили рекорд 73%": в Исландии почти единогласно президента переизбрали на второй срок

На президентских выборах в Исландии, которые прошли вчера, абсолютным лидером стал действующий глава государства Гвюдни Йоуханнессон, за которого проголосовали 92,2% избирателей. Об этом передает издание "Новое время", ссылаясь на исландские СМИ.

При этом, главный конкурент Йоуханнессона, Гюрмундур Франклин стал фаворитом только у 7,8% граждан Исландии.

Известно, что Гвюдни Йоуханнессон впервые был избран президентом в 2016 году и стал самым молодым главой государства с моменты оглашения независимости островной республики в 1944 году. Сейчас ему 52 года. С самого начала ратовал за "неполитизированное президентство" и не является членом ни одной из партий Исландии. 

Также  Йоуханнессон открыто выступал в поддержку выхода Великобритании из Евросоюза, себя называет "евроскептиком". 

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что сегодня президента выбирают и в Польше, и на избирательных участках отмечают рекордно высокую явку, несмотря на жару. 

На место лидера республики претендуют 11 кандидатов. Впрочем, аналитики считают, что наибольшей популярностью пользуются лишь двое — действующий президент Анджей Дуда и  Рафал Тшасковский, который является мэром Варшавы.


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Источник: https://nv.ua/ukr/world/countries/islandiya-pereobrala-prezidenta-za-nogo-progolosuvalo-bilshe-90-50096826.html
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