"Побили рекорд 73%": в Исландии почти единогласно президента переизбрали на второй срок

На президентских выборах в Исландии, которые прошли вчера, абсолютным лидером стал действующий глава государства Гвюдни Йоуханнессон, за которого проголосовали 92,2% избирателей. Об этом передает издание "Новое время", ссылаясь на исландские СМИ.

При этом, главный конкурент Йоуханнессона, Гюрмундур Франклин стал фаворитом только у 7,8% граждан Исландии.

Известно, что Гвюдни Йоуханнессон впервые был избран президентом в 2016 году и стал самым молодым главой государства с моменты оглашения независимости островной республики в 1944 году. Сейчас ему 52 года. С самого начала ратовал за "неполитизированное президентство" и не является членом ни одной из партий Исландии.

Также Йоуханнессон открыто выступал в поддержку выхода Великобритании из Евросоюза, себя называет "евроскептиком".

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что сегодня президента выбирают и в Польше, и на избирательных участках отмечают рекордно высокую явку, несмотря на жару.

На место лидера республики претендуют 11 кандидатов. Впрочем, аналитики считают, что наибольшей популярностью пользуются лишь двое — действующий президент Анджей Дуда и Рафал Тшасковский, который является мэром Варшавы.



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