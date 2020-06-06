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Главная Новости Мир Европа Польша продлит запрет на международные полеты до 16 июня
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Польша продлит запрет на международные полеты до 16 июня

Польские авиакомпании восстановили внутреннее авиасообщение с 1 июня

сегодня, 16:22
Автор:

Татьяна Веремеева
Польша продлит запрет на международные полеты до 16 июня

Польша планирует продлить запрет на международные полеты до 16 июня в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщило государственное информационное агентство PAP со ссылкой на постановление правительства, передает Reuters.

Подконтрольные государству польские авиакомпании LOT возобновили полеты между крупнейшими городами страны, включая Варшаву, Гданьск, Краков и Вроцлав, с 1 июня.

По состоянию на пятницу Польша сообщила о 25 410 случаях заболевания коронавирусом, в том числе о 1137 случаях смерти.

Напомним в пятницу, 5 июня, в Украине восстановили внутренние авиаперелеты. Авиасообщение с другими странами наше государство планирует восстановить с 15 июня.

Ранее "Комментарии" писали, что власти Турции открывают свои границы для путешественников из 40 стран. В этот список попали и туристы из Украины. Ослабление карантинных мероприятий привело к тому, что аэропорты Турции станут принимать авиапассажиров уже с 10 июня. Украинские рейсы начнут функционировать несколько позднее, однако продажа билетов уже открыта.


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-poland-flights/poland-to-extend-ban-on-international-flights-to-june-16-idUSKBN23D0CE
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