Польша выбирает президента

В Польше проходит первый тур президентских выборов. Впервые избирательный процесс проводят по смешанной системе — граждане, которые не хотят посещать избирательные участки, могут проголосовать по почте. Избирательные участки в воскресенье, 28 июня, будут работать до 21 часа.

На место лидера республики претендуют 11 кандидатов. Впрочем, аналитики считают, что наибольшей популярностью пользуются лишь двое — действующий президент Анджей Дуда и Рафал Тшасковский, который является мэром Варшавы.

Для победы в первом туре претенденту на президентское кресло необходимо набрать более 50% голосов, однако эксперты прогнозируют, что Дуда получит до 43%, а его основной конкурент 28-30%. Если же никто из кандидатов не наберет половины голосов избирателей, второй тур планируют провести 12 июля. Тогда победитель определится простым большинством голосов.

Как сообщал портал "Комментарии", президент Польши Анджей Дуда назвал гомосексуализм и другие нетрадиционные сексуальные взгляды необольшевизмом. Об этом передает польское издание Gazeta Wyborcza. По словам главы европейского государства, его предки десятки лет боролись против коммунистической идеологии вовсе не для того, чтобы ей на замену пришла новая идеология, которая владеет не менее разрушительной силой.

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