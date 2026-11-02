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Появилась первая реакция Европы на кибератаку РФ против приложения "Воздушная тревога"

Кая Каллас и Вес Стритинг отреагировали на вероятный излом приложения "Воздушная тревога" и предупредили об угрозе российских кибератак.

2 ноября 2026, 21:10
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Slava Kot

Европейский Союз обеспокоен кибератакой на украинское приложение "Воздушная тревога", которая произошла вечером 1 ноября. В Брюсселе отмечают, что подобные инциденты являются частью более широкой войны России против Украины и непосредственно угрожают гражданскому населению. Великобритания также призвала европейские страны сохранять бдительность перед киберугрозами со стороны Москвы. Об этом заявили высокая представительница ЕС по иностранным делам Кайя Каллас и британский министр обороны Вес Стритинг во время совместного брифинга в Брюсселе.

Появилась первая реакция Европы на кибератаку РФ против приложения "Воздушная тревога"

Кая Каллас. Фото из открытых источников

Кая Каллас подчеркнула, что кибератаки нельзя рассматривать отдельно от других действий России против Украины. По ее словам, Москва пытается нанести как можно больший вред мирному населению, в частности, выводя из строя системы оповещения об опасности.

Европейская чиновник также отметила, что из-за отсутствия успехов на фронте российская армия стремится заставить украинцев к повиновению, усиливая давление на гражданских.

Вес Стритинг призвал европейские страны внимательно относиться к киберугрозам. Он отметил, что гибридные атаки и связывающие с Москвой диверсии происходят в разных частях континента. В то же время британский министр подчеркнул, что пока нет подтверждения, кто именно стоит за конкретным инцидентом с украинским приложением.

Что произошло с приложением "Воздушная тревога"

Вечером 1 ноября Воздушные силы ВСУ сообщили о вероятном враждебном влиянии на приложение. Пользователи начали получать сообщения о радиационной и химической опасности, а также о угрозе уличных боев, хотя соответствующих угроз не было.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об изломе "Воздушной тревоги" : как кибератака вызвала волну мемов в сети.



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