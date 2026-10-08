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Премьер Грузии сделал дерзкое заявление об Украине и Молдове

Премьер Грузии заявил, что Тбилиси идет собственным путем, а от Еврокомиссии ждет «здравого подхода» к евроинтеграции страны

8 октября 2026, 08:50
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Кравцев Сергей

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе резко отреагировал на оценку Еврокомиссии, согласно которой страна заметно отстает от Украины и Молдовы в процессе европейской интеграции.

Премьер Грузии сделал дерзкое заявление об Украине и Молдове

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Фото: из открытых источников

Поводом для заявления Кобахидзе стало утверждение Еврокомиссией подготовительных документов по расширению ЕС, касающихся Украины, Молдовы, Албании и Черногории. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Грузия фактически остается кандидатом "только на бумаге", и выразила желание видеть Тбилиси на уровне, которого уже достигли Киев и Кишинев.

Кобахидзе ответил, что сравнение с Украиной и Молдовой для Грузии якобы не является поводом стремиться к лидерству.

"Если Молдова и Украина в чем-то и опережают Грузию, то исключительно по негативным показателям", — заявил грузинский премьер. 

Он добавил, что Тбилиси не хочет "обходить" эти страны по подобным показателям.

По словам Кобахидзе, правительство Грузии видит собственный путь развития, который основывается на мире и экономическом росте. При этом премьер заверил, что страна намерена продолжать движение в направлении евроинтеграции.

Он также заявил, что Тбилиси ожидает от Еврокомиссии "справедливого, правильного и здравого подхода". По словам премьера, Грузия якобы уже выполнила около 90% обязательств по Соглашению об ассоциации с ЕС.

Кобахидзе утверждает, что страна существенно опережает Украину, Молдову и других кандидатов по ряду показателей. При этом он не уточнил, какие именно критерии имеются в виду.

В Брюсселе тем временем оценивают прогресс стран-кандидатов по собственным критериям и обязательствам. Разногласия между Тбилиси и Еврокомиссией отражают более широкий спор о темпах и условиях европейской интеграции Грузии.

Кобахидзе настаивает: при "здравом подходе" со стороны Брюсселя процесс европейской интеграции Грузии может продолжаться без препятствий.

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