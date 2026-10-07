Прорыв границы в Латвию: действительно ли Путин руками Лукашенко начинает новую войну

Атака людей в масках на латвийскую границу – это не эскалация в том виде, как об этом пишут западные СМИ. Для понимания нынешней ситуации следует обратить внимание на четыре вещи, которые предшествовали этой ситуации. Об этом рассказал руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко.

Путин и Лукашенко. Фото: из открытых источников

Эксперт отмечает, что первое дело – неделю назад был уволен руководитель белорусского Генштаба Павел Муравейко, который по праву считается абсолютно прокремлевским ставленником. Его заменили, едва ли не первого за последнее десятилетие, генерала без русского образования (Владимир Белый). На фоне увеличения полномочий руководителя белорусского Совета Нацбезопасности Вольфовича, который считается верным Лукашенко, это все выстраивается в некую систему "перетряхивания силовиков" и замену их на более лояльных самому Лукашенко и определенное обрезание от властных полномочий людей, стоящих в Москве одной ногой.

По словам политолога, второй момент – пробная партия белорусского калия уже по дороге в США, но при этом Лукашенко пару недель назад позволил себе даже побухтеть на Трампа, в том плане, что пора определяться, либо делайте предложение, либо не морочьте голову. Конечно, это не бунт против Трампа, но такие заявления Лукашенко позволяет себе в тот момент, когда понимает: ему за это ничего не будет, а Трамп, судя по всему, продолжит играть с ним в обмен политзаключенными, а значит, у Лукашенко есть возможность апеллировать к США и США имеют с ним прямой контакт.

Денисенко отмечает, что еще один момент состоит в том, что Россия продолжает давить на Лукашенко, чтобы тот дал свою территорию для сложных гибридных атак.

Четвертое на что, по мнению Денисенко, стоит обратить внимание, это то, что в последние полгода Лукашенко начал относительно активно заигрывать с пропатриотической частью белорусского общества и даже дал несколько примирительных пассажей в сторону айтишников, которые были движущей силой революционных событий 2020 года. Политолог считает, что это связано с критически быстрым для Лукашенко вымиранием его главного избирателя: ориентирующегося на СССР избирателя, а это в свою очередь ведет к изменению общего политического поля. Не в сторону Европы, но от СССР и от России. Белорусская государственность становится большой ценностью для большинства белорусов, а Лукашенко, даже в глазах пробелорусских патриотов, все чаще выглядит охранником этой самой государственности. При всей ошибочности такого подхода есть такой политический дискурс.

"Все это вместе указывает, что нынешняя провокация на границе с Латвией – это не начало каких-то глобальных действий россиян совместно с белорусами. Пока это больше похоже на попытку Лукашенко усидеть на двух стульях. Он одновременно не хочет поссориться с Москвой и делает все, чтобы не иметь более жесткого конфликта с США, ЕС и Китаем. Он должен был показать Москве определенную лояльность и показал ее. В то же время каких-то весомых красных линий он не перешел. Ну а на фоне двух потопленных кораблей возле Болгарии – это вообще невинная игра. Теперь Лукашенко будет ждать, какая будет внешняя реакция. Для него идеальной была бы схема Украины и ретрансляторов, если бы мы заявили, что уничтожим его НПЗ, а он вынужден был говорить Путину "сорри, Вован", — отметил эксперт.

Он отмечает, Путин, безусловно, будет давить на Лукашенко, потому что без территории Беларуси его гибридные атаки на ЕС будут значительно слабее, но пока выглядит так, что продавить Лукашенко в краткосрочной перспективе Путин вряд ли сможет.

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