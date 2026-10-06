В Кремле положительно отреагировали на предложение президента США Дональда Трампа помочь России из-за ситуации с опасной инфекцией в Иркутской области. Накануне американский лидер заявил, что Вашингтон готов предоставить Москве помощь после смерти 28-летней сотрудницы противочумного института в Сибири. При этом точный диагноз женщины официально не подтвержден: российская сторона сообщает о пневмонии неустановленной этиологии, хотя обстоятельства смерти повлекли за собой беспокойство и масштабные профилактические меры.

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Спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя предложение Трампа, заявил, что Москва положительно оценивает сам факт готовности США оказать помощь.

"Это всегда очень хорошо, когда предлагается взаимная помощь", — сказал представитель Кремля.

В то же время Песков призвал ориентироваться на официальную информацию российских санитарных служб, утверждающих, что ситуация находится под контролем.

Трамп со своей стороны сообщил, что Вашингтон внимательно следит за ситуацией и готов помочь России. Его заявление прозвучало на фоне сообщений о карантинных мерах в Иркутской области после смерти работницы специализированной лаборатории. Американские чиновники также призвали Москву к большей прозрачности по поводу обстоятельств инцидента.

В то же время говорить о новой эпидемии чумы в России пока преждевременно. Представители Всемирной организации здравоохранения заявляют, что подтвержденного случая чумы нет, а риск ее распространения за пределы региона остается низким. Российская власть продолжает наблюдение за контактными лицами и проводит профилактические мероприятия.

Портал "Комментарии" уже писал, что дискуссия о политическом будущем Владимира Зеленского набирает обороты еще до завершения войны. Свежее исследование КМИС показало, что 53% украинцев считают, что президенту следует ограничиться одним нынешним сроком, в то время как 42% допускают его участие в следующих выборах. В декабре 2025 года соотношение было другим – 46% против 45%. В то же время, 71% опрошенных выступают против проведения выборов сейчас.