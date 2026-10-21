Третья мировая война уже на пороге: эксперт поразил сценарием

Мир готовится к новой войне. В Европе проводят обучение, готовят условия для мобилизации населения, политики предполагают масштабный конфликт. Отмечается, что скоро может начаться третья мировая война. Однако не все разделяют такое мнение.

Война. Фото портал "Комментарии"

Военный эксперт Роман Свитан убежден, что третьей мировой войны не будет, ведь начинать ее некому.

"Вот все носятся сейчас этой войной, с третьей мировой, для того, чтобы усилить влияние на мировую общественность, мировую экономику, на мировое общественное мнение... Кто его начнет? Вон Великую Токмачку россияне взять не могут. Сколько лет уже, а у них ничего не выходит", — отметил Свитан.

Эксперт подчеркнул, что никакой мировой войны не будет, ведь она никому не выгодна. А тем, по его мнению, кто мог бы ее начать, не хватит смелости. Они понимают, что в этой войне сгорят, подчеркнул эксперт.

"Им там точно в ней не выжить. Поэтому вряд ли будет какая-то война, третья мировая или еще что-нибудь", — подытожил Свитан.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что война может еще продолжаться и неделю, и месяц, и два года, однако она уже идет к завершению. Такое мнение высказал журналист Дмитрий Гордон.

По его словам, Путину тоже уже неудобная война. Другое было бы дело, если бы он захватывал город за городом, объяснил Гордон. А так – на фронте он отступает, экономика горит, и будет только хуже, если он будет воевать еще год. Единственный плюс для Путина то, что пока он воюет, он у власти. Однако журналист убежден, что если Путину дадут возможность спастись и достойно объяснить это россиянам и выйти из войны, он будет рад.