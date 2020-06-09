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В Австрии запретят дешевые авиабилеты

Авиабилеты на рейсы австрийских компаний подорожают из-за решения правительства

сегодня, 10:07
Автор:

Сергей Медведев
В Австрии запретят дешевые авиабилеты

Власти Австрии решили вмешаться в регулировку тарифов на авиаперелеты. Правительство намерено установить минимальные цены на авиабилеты и сделать короткие рейсы более дорогими.

Для того, чтобы избавиться от дешевых билетов, власти намерены изменить антидемпинговый закон. По мнению правительства, авиабилеты должны будут стоить как минимум столько же, сколько составляют налоги и сборы за перелет, в среднем это сумма в 40 евро. Помимо этого,  налог на билеты в размере 30 евро будет взиматься на всех рейсах протяженностью менее 350 километров. Новый налог заменит действующий общий налог на авиабилеты в размере 12 евро.

 В то же время один из австрийских авиаперевозчиков,  Austrian Airlines решил отказаться от коротких маршрутов — компания не станет предлагать рейсы между населенными пунктами, расстояние между которыми можно покрыть за три часа наземным транспортом. Правительство решило выделить Austrian Airlines  600 млн евро на компенсацию потерь от  карантинных ограничений. 

Как сообщал портал "Комментарии", власти Турции открывают свои границы для путешественников из 40 стран. В этот список попали и туристы из Украины.


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Источник: https://orf.at/
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