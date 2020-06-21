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В Беларуси заявляют о политическом преследовании конкурента Лукашенко

Белорусские правозащитники заявили, что кандидат в президенты Виктор Бабарика является политзаключенным

сегодня, 21:23
Автор:

Татьяна Веремеева
В Беларуси заявляют о политическом преследовании конкурента Лукашенко

Эдуарду Бабарыке, сыну претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарыки, предъявили обвинение. Согласно данным издания Deutsche Welle, самому кандидату в президенты и его сыну избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В штабе кандидата в президенты Беларуси сообщили, что обжалуют постановление.

Адвокат Дмитрий Лоевский рассказал о происходящем СМИ, но так и не открыл информацию касательно того, в чем обвиняют политика. Он якобы дал подписку о неразглашении материалов дела.

Известно, что белорусского политика и его сына задержали 18 июня. Уже 19 июня генпрокурор Беларуси Александр Конюк заявил, что лица, проходящие по делу "Белгазпромбанка", который с 2000 года возглавлял Бабарыка, были причастны к событиям, которые несут угрозу национальной безопасности государства. В итоге расследованием уголовного дела занялись органы государственной безопасности.

В пятницу, 19 июня, правозащитники заявили о том, что Бабарика является политзаключенным. Кроме того, освобождения политика также потребовал ЕС.

Также стоит отметить, что инициативная группа Бабарыки собрала почти 435 тыс. подписей за его выдвижение в кандидаты в президенты соответствующего минимума в 100 тыс. подписей. А вчера штаб Бабарыки подал документы в Центральный избирательный комитет Беларуси для его регистрации кандидатом в президенты. Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа.

Ранее "Комментарии" писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым отправил правительство страны в отставку.


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Источник: https://www.dw.com/uk/%D1%83-%D0%B1%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%96-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA
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