В Беларуси заявляют о политическом преследовании конкурента Лукашенко

Эдуарду Бабарыке, сыну претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарыки, предъявили обвинение. Согласно данным издания Deutsche Welle, самому кандидату в президенты и его сыну избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В штабе кандидата в президенты Беларуси сообщили, что обжалуют постановление.



Адвокат Дмитрий Лоевский рассказал о происходящем СМИ, но так и не открыл информацию касательно того, в чем обвиняют политика. Он якобы дал подписку о неразглашении материалов дела.

Известно, что белорусского политика и его сына задержали 18 июня. Уже 19 июня генпрокурор Беларуси Александр Конюк заявил, что лица, проходящие по делу "Белгазпромбанка", который с 2000 года возглавлял Бабарыка, были причастны к событиям, которые несут угрозу национальной безопасности государства. В итоге расследованием уголовного дела занялись органы государственной безопасности.

В пятницу, 19 июня, правозащитники заявили о том, что Бабарика является политзаключенным. Кроме того, освобождения политика также потребовал ЕС.

Также стоит отметить, что инициативная группа Бабарыки собрала почти 435 тыс. подписей за его выдвижение в кандидаты в президенты соответствующего минимума в 100 тыс. подписей. А вчера штаб Бабарыки подал документы в Центральный избирательный комитет Беларуси для его регистрации кандидатом в президенты. Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа.

Ранее "Комментарии" писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым отправил правительство страны в отставку.

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