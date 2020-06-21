В Беларуси заявляют о политическом преследовании конкурента Лукашенко

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Татьяна Веремеева
Эдуарду Бабарыке, сыну претендента на пост президента Беларуси Виктора
Бабарыки, предъявили обвинение. Согласно данным издания Deutsche Welle, самому
кандидату в президенты и его сыну избрана мера пресечения в виде заключения под
стражу. В штабе кандидата в президенты Беларуси сообщили, что обжалуют
постановление.
Адвокат Дмитрий Лоевский рассказал о происходящем СМИ, но так и не открыл
информацию касательно того, в чем обвиняют политика. Он якобы дал подписку о
неразглашении материалов дела.
Известно, что белорусского политика и его сына задержали 18 июня. Уже 19
июня генпрокурор Беларуси Александр Конюк заявил, что лица, проходящие по делу "Белгазпромбанка",
который с 2000 года возглавлял Бабарыка, были причастны к событиям, которые
несут угрозу национальной безопасности государства. В итоге расследованием
уголовного дела занялись органы государственной безопасности.
В пятницу, 19 июня, правозащитники заявили о том, что Бабарика является
политзаключенным. Кроме того, освобождения политика также потребовал ЕС.
Также стоит отметить, что инициативная группа Бабарыки собрала почти 435
тыс. подписей за его выдвижение в кандидаты в президенты соответствующего
минимума в 100 тыс. подписей. А вчера штаб Бабарыки подал документы в
Центральный избирательный комитет Беларуси для его регистрации кандидатом в
президенты. Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа.
Ранее "Комментарии" писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко
подписал указ, которым отправил правительство страны в отставку.
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