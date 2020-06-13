В ЕС заключили первый контракт на закупку вакцины против коронавируса

Четыре страны Евросоюза заключили первый контракт на покупку 300 миллионов доз будущей вакцины против коронавирусной инфекции. Об этом информирует Deutsche Welle.

Речь идет о Германии, Франции, Италии и Нидерландах, которые заключили контракт с британской фармацевтической компанией AstraZeneca. Ожидается, что вакцина будет разработана до конца года.

Сообщается, что AstraZeneca занимается разработкой вакцины совместно с Оксфордским университетом. Получить вакцину смогут все страны-члены Евросоюза, распределение будет происходить соответственно количеству населения. По словам министра здравоохранения Германии Йенса Шпана, много стран мира уже обеспечили себе право приобретения вакцин после того, как те будут разработаны, однако в Европе пока этого не было сделано.

Отметим, что ранее Соединенные Штаты также заключили контракт с AstraZeneca на 1,2 миллиарда долларов, чтобы обеспечить себе 300 миллионов доз вакцины, которую разрабатывает эта фирма.

Напомним, Китай раздаст вакцину против коронавируса всему миру. Так, в Китае проходят клинические испытания вакцины от коронавируса, которой власть готова поделиться.

Как сообщалось, Зеленский отреагировал на неутешительную статистику коронавируса в Украине.

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