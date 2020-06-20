В Испании оперный театр устроит необычный концерт: таких слушателей еще не было

В Барселоне, Испания, оперный театр Liceu затеял оригинальное мероприятие: слушателями первого после карантина из-за коронавируса концерта станут более 2 тыс. растений. Об этом передает The Guardian.

Так, 22 июня струнный квартет исполнит серенаду "Хризантемы" Джакомо Пуччини для 2291 растений. Да уж, такой аудитории не потребуются маски и правила социальной дистанции, но зато может захотеться прихватить на концерт удобный горшок и немного воды.

Как рассказал художественный руководитель театра Liceu Виктор Гарсия де Гомар, концерт призывает обдумать текущее состояние человека и то, как в условиях изоляции мы стали "аудиторией, лишенной возможности быть аудиторией". Поскольку "пока важная часть человечества заперлась в замкнутых пространствах и была вынуждена отказаться от движения, природа подкралась вперед, чтобы занять места, которые мы уступили".

Добавим, что люди тоже смогут насладиться музыкой – будет вестись прямая трансляция.

После окончания концерта всех "слушателей" подарят медикам в знак благодарности за их усилия на коронавирусном фронте.





Как сообщалось, карантинные ограничения в странах Евросоюза продолжают смягчаться. Так, испанские власти решили приоткрыть границы для туристов, правда, с определенными условиями.

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