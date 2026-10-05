В Кремле не скрывают радости: кто побеждает на выборах в сербской автономии Боснии и Герцеговины

Парламентские выборы в Боснии и Герцеговине вновь продемонстрировали политический раскол между двумя частями страны. Согласно предварительным данным, в Федерации Боснии и Герцеговины лидирует Партия демократического действия (SDA), тогда как в Республике Сербской заметные позиции сохраняет "Союз независимых социал-демократов" (SNSD), связанный с Милорадом Додиком.

Милорад Додик. Фото: из открытых источников

По состоянию на обработку 89,45% голосов в Федерации SDA получила 30,63%. Второе место занимает Социал-демократическая партия Боснии и Герцеговины с 15,27%, третье – коалиция вокруг Хорватского демократического содружества с 13,89%. Четвертой идет "Партия за Боснию и Герцеговину" с 8,97%.

В Республике Сербской картина иная. SNSD занимает ведущие позиции по итогам подсчета голосов в нескольких избирательных округах. Например, в третьем округе партия получила 35,54% и четыре мандата по обработанным данным.

При этом предварительные результаты показывают, что влияние политической силы Додика выходит далеко за рамки одного округа. SNSD также лидирует на выборах в парламент Боснии и Герцеговины в соответствующей избирательной единице, получая 38,40% по обработанным данным.

Сам Додик не участвовал в выборах в качестве кандидата на прежнюю должность после лишения права занимать государственные посты. Однако его политическое влияние остается значительным, а SNSD продолжает играть одну из центральных ролей в политике Республики Сербской.

Выборы проходят на фоне давнего противостояния между боснийскими мусульманами, сербами и хорватами. Страна фактически разделена между Федерацией Боснии и Герцеговины и Республикой Сербской, а центральные институты обладают ограниченными полномочиями.

Окончательные результаты еще не подведены. По данным Klix, на текущем этапе обработано около 90% избирательных участков, поэтому распределение мандатов и позиции отдельных партий еще могут измениться.

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