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В Кремле отреагировали на новый статус Украины в НАТО

Новый статус Украины в НАТО не способствует безопасности, считают в Кремле

сегодня, 14:59
Автор:

Сергей Медведев
В Кремле отреагировали на новый статус Украины в НАТО

Предоставление партнерского статуса Украина — НАТО вызвало реакцию у российской власти. Партнерство Украины с раширенными возможностями негативно отразится на общей безопасности в Европе. С таким мнением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

 "Мы не считаем, что предоставление Украине статуса способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе", - заявил Песков.

Чиновник отметил, что  позиция Москвы относительно появления НАТО у российских границ последовательна и хорошо известна.

"Мы всегда очень внимательно относимся к приближению военной инфраструктуры НАТО к нашим границам, мы вынуждены принимать соответствующие необходимые меры по обеспечению собственной безопасности в связи с этим", - сказал он.

Напомним, что ранее руководители Альянса приняли решение признать  Украину членом Программы расширенных возможностей НАТО. Новый статус позволяет Украине осуществлять более тесные взаимодействия с военным блоком, обмениваться разведданные и сблизить военные стандарты.

Что именно несет "особый" статус Украины в НАТО читайте в материале "Комментариев", в котором украинские эксперты оценили перспективы обретения нового статуса для украинцев.


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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/06/16/7111160/
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