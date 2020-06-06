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Главная Новости Мир Европа В Нидерландах после передачи человеку коронавируса от норки уничтожат зверей на фермах
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В Нидерландах после передачи человеку коронавируса от норки уничтожат зверей на фермах

В Нидерландах из-за вспышки коронавируса убивают норок на фермах, животных отравляют газом

сегодня, 19:55
Автор:

Таисия Ерохина
В Нидерландах после передачи человеку коронавируса от норки уничтожат зверей на фермах

В Нидерландах после вспышки нового коронавируса у норок сразу на нескольких зверофермах всех пушных зверей, включая детенышей, решили убить. Об этом передает Deutsche Welle.

Сообщается, что в общей сложности от эпидемии пострадали 8 хозяйств, расположенные в юго-восточной провинции Брабант неподалеку от границы с Германией. После того, как минимум два человека были заражены вирусом от норок, министерство сельского хозяйства страны решилось на такую меру.

Добавим, что защитники прав животных не согласились с решением власти и пытались предотвратить умерщвление, обратившись в суд. Однако суд принял решение в пользу ведомства.

Так, первые 1500 зверей были убиты уже сегодня в Дёрне. Отмечается, что норок отравляют газом, затем убитых животных уничтожают, а помещение ферм дезинфицируют.

Напомним, во Франции из непроданного вина будут делать антисептик. Правительство Франции решило выкрутиться из ситуации низких продаж вина и пустить непроданное спиртное в производство антисептика.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Индия страдает от вторжения саранчи на фоне пандемии коронавируса. При этом, соседний Пакистан пытается помочь Индии бороться с насекомыми.


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Источник: https://www.dw.com/uk/%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%83%D1%81-%D1%83-%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%85-%D0%B2%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%BE
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