В Нидерландах после передачи человеку коронавируса от норки уничтожат зверей на фермах

В Нидерландах после вспышки нового коронавируса у норок сразу на нескольких зверофермах всех пушных зверей, включая детенышей, решили убить. Об этом передает Deutsche Welle.

Сообщается, что в общей сложности от эпидемии пострадали 8 хозяйств, расположенные в юго-восточной провинции Брабант неподалеку от границы с Германией. После того, как минимум два человека были заражены вирусом от норок, министерство сельского хозяйства страны решилось на такую меру.

Добавим, что защитники прав животных не согласились с решением власти и пытались предотвратить умерщвление, обратившись в суд. Однако суд принял решение в пользу ведомства.

Так, первые 1500 зверей были убиты уже сегодня в Дёрне. Отмечается, что норок отравляют газом, затем убитых животных уничтожают, а помещение ферм дезинфицируют.



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