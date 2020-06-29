Выборы президента Польши: кто прошел во второй тур

В Польше практически завершился подсчет голосов. И хотя окончательных данных нет (обработано только 99,78%) бюллетеней, уже понятно, что страну ожидает второй тур голосования, поскольку ни один из кандидатов не набрал необходимое количество голосов для победы.

Так действующий президент Анджей Дуда получил поддержку 43,67% избирателей, в то время как его основной конкурент, мэр Варшавы Рафал Тшасковский получил голоса 30.34% граждан. В настоящий момент не обработаны протоколы только с 63 участков из 27 тыс. Явка избирателей составила 64,4%.

Отметим, что из-за эпидемии коронавируса выборы президента переносились, а гражданам разрешили голосовать по почте. Второй тур голосования запланирован на 12 июля. Победителя определят простым большинством голосов.

Как сообщал портал "Комментарии", Впервые избирательный процесс проводят по смешанной системе — граждане, которые не хотят посещать избирательные участки, могут проголосовать по почте. Избирательные участки в воскресенье, 28 июня, работали до 21 часа.

На место лидера республики претендуют 11 кандидатов. Впрочем, аналитики считают, что наибольшей популярностью пользуются лишь двое — действующий президент Анджей Дуда и Рафал Тшасковский.

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