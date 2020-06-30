Выборы президента в Польше: у кого больше шансов на победу

Фото: polskieradio.pl

Во второй тур президентских выборов в Польше вышли действующий президент Анджей Дуда и лидер оппозиции Рафал Тшасковский. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", у кого больше шансов стать следующим главой государства, а также – какой расклад был бы наиболее благоприятен для Украины.

Кандидата от правящей национал-консервативной партии "Закон и справедливость" (PiS) Анджея Дуду поддержали 43,50% избирателей, его основного соперника – мэра Варшавы, представителя оппозиционной "Гражданской коалиции" Рафала Тшасковского – более 30,46%. Второй тур голосования, в котором победителя определят простым большинством голосов, запланирован на 12 июля.

"Киеву нужно будет выстраивать сотрудничество с любым из победителей"

Политолог Петр Охотин предполагает, что больше шансов на победу в Анджея Дуды.

"Его политсила нашла поддержку в массах. Также мы наблюдаем мощную кампанию по мобилизации избирателей Дуды, – отмечает эксперт. – Например, гмины (самоуправляющаяся единица в Польше) обещают обеспечить пожарными автомобилями при условии хороших результатов. По моему мнению, PiS сделала ставку на вертикальную сеть сторонников. Также политику Дуди поддерживают те, кто получил помощь в рамках финансовой поддержки семей".

Тшасковский же, подчеркивает Петр Охотин, опирается на образованный средний класс, которого просто меньше в социально-демографической структуре Польши.

"Однако у него тоже есть шанс – его избирателю нужно сагитировать близких прийти и проголосовать. И такая волна мобилизации идет", – считает политолог.

Характеризуя кандидатов, эксперт отметил, что Рафал Тшасковский – это представитель Польши времен, когда Варшава была адвокатом Киева в международной политике.

"По ценностям он, по моему мнению, сторонник той европейской политики, которая действовала ориентировочно до 2015-2016 годов – защита прав человека, демократизация и социально-рыночная экономика", – говорит Петр Охотин.

Дуда – это другой подход, отмечает эксперт. Подозревать его в приверженности Украины как таковой – трудно.

"Скорее, он мыслит категориями реальной политики, где Украина будет партнером Польши до тех пор, пока это будет отвечать ее интересам, – поясняет политолог. – Лично я более благосклонно отношусь к Тшасковскому, однако Киеву нужно будет выстраивать сотрудничество с любым из победителей. И мыслить своими интересами. Мир становится жестче, и нам нужны союзники, несмотря на фамилии тех, кто возглавляет страну-партнера".

"Что Дуда, что Тшасковский поддерживают нашу страну и выступают против РФ"

Эксперт аналитического центра Democracy House Анатолий Октисюк считает, что у Дуды больше шансов на победу.

"Разрыв довольно большой – почти 15%. И не понятно, за счет чего будет сокращаться, – поясняет эксперт. – Немалую роль сыграют явка (в первом туре составила 64,51%), а также то, за кого будут агитировать кандидаты, которые заняли 3 и 4 место – независимый кандидат, журналист Шимон Холовня, (за которого проголосовали 13,87% избирателей) и представитель партии "Конфедерация" Кшиштоф Босак (6,7%). Что касается админресурса, в Польше это не столь развито, как у нас".

В то же время, отмечает аналитик, за Тшасковского, который является еще и мэром Варшавы, выступили (и продолжат) многие градоначальник, представители местного самоуправления.

"И всё же – сложно сказать, за счет чего будет расти рейтинг этого кандидата-либерала в довольно консервативной Польше, – говорит Анатолий Октисюк. – То, что воспринимается в больших городах, не особо понимается на уровне остальной страны".

Для Украины, уверен эксперт, мало что измениться при любом исходе польских выборов.

"Что Дуда, что Тшасковский поддерживают нашу страну и выступают против РФ. Любой из них заинтересован в том, чтобы Украина не попала под российское влияние, чтобы у нас стабилизировалась ситуация, – поясняет Анатолий Октисюк. – Возможно, если победит либерал-Тшасковский, не будут педалировать больные для наших стран исторические вопросы, как это случается при Дуде. Но, подчеркиваю, для Украины любой президент Польши – союзник и стратегический партнер".

"Если ещё весной Дуда был безоговорочным фаворитом, то спад экономики и рост цен из-за карантина разочаровали население"

Независимый специалист по политическому PR Андрей Попов считает, что Тшасковский и Дуда имеют практически равные шансы на победу. Если, конечно, ничего резко не изменится до второго тура выборов.

"Если ещё весной Дуда был безоговорочным фаворитом, то спад экономики и рост цен из-за карантина разочаровали население, – поясняет эксперт. – Сыграл свою роль и "черный майдан" в США и крупнейших странах ЕС. Он сделал либеральную идеологию ещё популярнее в ЕС в среде молодежи. Дуда же, напомню, выступил категорически против ЛГБТ и мигрантов, назвав это "необольшивизмом". В то время как Тшасковский, наоборот, позиционирует себя как реформатор и политик новой либеральной волны, что для консервативной Польши является новинкой".

Шансы Дуды пока ещё немного выше, считает Андрей Попов. Но возможная вторая волна эпидемии и кризиса может подкосить его рейтинг.

"Настолько непредсказуемых выборов в Польше не было давно, – подчеркивает эксперт. – Но с точки зрения украинско-польских отношений мало что поменяется при любом раскладе. Оба кандидата – очень критически относятся к героизации Степана Бандеры и УПА, не хотят видеть именно украинских мигрантов, хотя без них польская экономика ощущает острый дефицит кадров. И при этом всё еще пытаются позиционировать Варшаву как "адвоката Украины" в ЕС, видя в этом усиление собственного политического влияния в регионе. Возможно, Зеленскому было бы проще находить общий язык с Тшасковским. Но для этого оппозиционеру еще надо как-то победить на выборах – с левой программой в традиционно правой Польше".

Напомним, в Польше впервые избирательный процесс проводят по смешанной системе — граждане, которые не хотят посещать избирательные участки, могут проголосовать по почте.

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