Зеленский попросил соседей открыть транзит зерна: какой ответ дала Венгрия

Украина обратилась к соседним государствам с просьбой разрешить транзит зерна через их территорию, чтобы сохранить экспорт сельскохозяйственной продукции на фоне проблем с черноморскими маршрутами. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадяр, передает Reuters.

Владимир Зеленский и Петер Мадяр. Фото: сайт Офиса президента Украины

По словам венгерского политика, президент Украины Владимир Зеленский попросил Польшу, Румынию, Словакию, Венгрию и другие соседние страны восстановить транзитную схему, которая применялась в начале полномасштабного российского вторжения в 2022 году.

Мадяр заявил, что Будапешт не будет возражать против перевозки украинского зерна через Венгрию при условии, что грузы направляются к другим пунктам назначения и не остаются на внутреннем рынке страны.

В качестве возможного механизма Зеленский, по словам венгерского премьера, предложил использовать опломбированные железнодорожные составы для доставки кукурузы в Западную Европу. Такая схема могла бы упростить контроль за перемещением продукции и снизить опасения относительно ее попадания на местный рынок.

Экспорт зерна имеет стратегическое значение для Украины, которая остается одним из крупнейших мировых производителей пшеницы, кукурузы и семян подсолнечника. До войны около 90% экспорта этих культур проходило через Черное море. Однако российские атаки и угрозы судоходству серьезно осложнили работу украинских портов.

Поэтому сухопутные маршруты через европейские страны приобретают особую важность. Они позволяют частично компенсировать потери морской логистики и сохранять поставки украинской аграрной продукции зарубежным покупателям.

Вместе с тем транзит через соседние государства неоднократно становился предметом споров из-за конкуренции на сельскохозяйственных рынках и опасений местных производителей. Предложение использовать опломбированные составы призвано отделить транзитные перевозки от поставок на внутренний рынок.

Заявление Мадяра указывает на готовность Венгрии рассматривать такой вариант, однако само по себе не означает, что все страны уже согласовали новый механизм. Для полноценного восстановления маршрутов потребуется координация между правительствами и транспортными службами.

Если договоренности удастся достичь, Украина сможет получить дополнительный канал поставок зерна в Европу в условиях сохраняющихся рисков для черноморского экспорта.

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