Зеленский вернулся из Лондона почти ни с чем: какой тревожный план Европы

Визит Зеленского в Лондон пока не принес весомых результатов кроме заявления об ускорении поставок ракет LMM. Похоже, стратегия европейцев – ждать, чем закончатся выборы в США. Об этом рассказал руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко.

Владимир Зеленский и Энди Бернем. Фото: сайт Офиса президента Украины

Политолог отметил, что до последнего времени алгоритм действий в таких ситуациях был следующий. Ссора – европейцы просят Украину не эскалировать – лидеры Британии, Франции, Германии и Италии уговаривают Трампа отступить – примирительная встреча с Зеленским. Сейчас нет даже намеков на то, что лидеры европейских стран начинают свою примирительную функцию. Более того, они делают все, чтобы не ссориться с Трампом.

"В это же время мы имеем ситуацию, когда ряд украинских чиновников входят в эскалацию из США без какой-либо стратегии. Более того, в силу многих обстоятельств, в том числе объективных, мы вынуждены будем согласиться на ту стратегию, которую нам предложит ЕС. И здесь мы подходим к главному вопросу сегодняшнего дня: "а существует ли план б у европейцев?", – отметил Вадим Денисенко.

Он продолжает, сейчас, похоже, запасной план европейцев сводится к двум пунктам. Первое: дождаться результатов выборов. Второй: за это время не ссориться с Трампом. Что будет в случае того, когда республиканцы сохранят большинство в Сенате, пока абсолютно открытый вопрос.

По словам эксперта, на этом фоне стоит обратить внимание на то, что стратегия Трампа – это попытка принять не только Украину, но и ЕС к быстрым решениям, которые продемонстрируют, что Трамп достиг мирного соглашения. Пока европейцы к этому не готовы, но давление точно будет усиливаться. Параллельно Трамп попытается выйти на определенное примирение с Ираном, хотя там ситуация гораздо более сложная, как из-за того, что США не готовы к какой-либо более широкой эскалации ни в Иране, ни в Йемене, так и из-за выборов в Израиле, которые состоятся за неделю до выборов в США.

"К сожалению, в следующие недели у нас будет слишком мало субъектности для самостоятельной игры. Мы будем вынуждены двигаться в фарватере исключительно логики лидеров Европы. Я хотел бы просто напомнить всем, что главный принцип американской дипломатии – не решить вопрос, а добиться баланса сил между большими системами. Это всегда нужно помнить, когда мы употребляем термин "справедливость", – отметил аналитик.

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