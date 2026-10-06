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Недилько Ксения
Франция официально подтвердила успешное проведение первого испытательного запуска своей новейшей стратегической баллистической ракеты M51.3. Снаряд был выпущен с борта атомной подлодки "Le Vigilant". За этим историческим моментом с борта многофункционального фрегата Auvergne лично наблюдал президент страны Эммануэль Макрон, который впоследствии опубликовал соответствующее видео в своей соцсети X.
Эммануэль Макрон. Фото из открытых источников
Глава государства выразил глубокую признательность командам разработчиков и военным, обеспечившим этот успех, отметив уникальность таких технологий.
Президент республики четко очертил оборонительную философию Парижа, где военное могущество является безальтернативным условием суверенитета.
Он также напомнил, что системная модернизация армии идет уже не первый год, а финансирование оборонного сектора демонстрирует беспрецедентный рост. По словам Макрона, ради долгосрочной защиты граждан он запустил масштабное обновление военного потенциала еще в 2017 году.
В конце обращения французский лидер выразил абсолютную уверенность в действенности ядерного потенциала страны как главного гаранта безопасности.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Трамп прокомментировал скачок цен на бензин и вероятное уничтожение Сан-Диего и Лос-Анджелеса.