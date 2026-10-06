Франция официально подтвердила успешное проведение первого испытательного запуска своей новейшей стратегической баллистической ракеты M51.3. Снаряд был выпущен с борта атомной подлодки "Le Vigilant". За этим историческим моментом с борта многофункционального фрегата Auvergne лично наблюдал президент страны Эммануэль Макрон, который впоследствии опубликовал соответствующее видео в своей соцсети X.

Эммануэль Макрон. Фото из открытых источников

Глава государства выразил глубокую признательность командам разработчиков и военным, обеспечившим этот успех, отметив уникальность таких технологий.

"Очень мало стран имеют такой опыт, – отметил Макрон, отмечая работу специалистов DGA, CEA, Ariane Group, Naval Group и ВМС Франции. — Ваш профессионализм, ваша суровость и ваше техническое мастерство – гордость Франции. Этот технический успех – это новая демонстрация надежности нашего сдерживания, устойчивость которого гарантирована".

Президент республики четко очертил оборонительную философию Парижа, где военное могущество является безальтернативным условием суверенитета.

"Чтобы быть свободным, нужно внушить страх, — убеждает лидер Франции. — А чтобы вызвать страх, нужно быть сильным".

Он также напомнил, что системная модернизация армии идет уже не первый год, а финансирование оборонного сектора демонстрирует беспрецедентный рост. По словам Макрона, ради долгосрочной защиты граждан он запустил масштабное обновление военного потенциала еще в 2017 году.

"Через десять лет бюджет наших вооруженных сил удвоится, — заявил глава государства, наметив ближайшие планы перевооружения. — Наши будущие стратегические подлодки сейчас находятся в стадии разработки. В этом году была начата программа создания гиперзвуковых и маневренных стратегических ракет, которыми будет оснащен наш воздушный компонент сдерживания".

В конце обращения французский лидер выразил абсолютную уверенность в действенности ядерного потенциала страны как главного гаранта безопасности.

"Наше ядерное сдерживание защищает нас, — резюмировал Макрон, завершив свое сообщение традиционным патриотическим лозунгом, — и будет продолжать защищать нас. Да здравствует Республика, и да здравствует Франция".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Трамп прокомментировал скачок цен на бензин и вероятное уничтожение Сан-Диего и Лос-Анджелеса.