Франция планирует открыть границы с Европой с 1 июля

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Татьяна Веремеева
Франция планирует начать постепенно открывать шенгенские границы уже через
несколько недель – с 1 июля 2020 года. Об этом сообщили министры иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан и
внутренних дел Кристоф Кастанер, передает "Европейская правда" со ссылкой на Le
Figaro.
Решение об отрытии границ Франция приняла в соответствии с рекомендациями
Европейской комиссии. Отмечается, что возможность пересечения французской
границы будут возобновлять постепенно и в соответствии с эпидемиологической ситуацией
в разных странах.
В первую очередь обещают рассматривать заявки на получение визы и вида на
жительство от иностранных студентов. Кроме того, студенты со всех стран мира
получат возможность въехать во Францию.
Кроме того, с 15 июня Франция обещает отменить все ограничение на движение
транспорта в рамках европейских внутренних границ. Граждане государств-членов
Европейского Союза, а также Андорры, Исландии, Лихтенштейна, Монако, Норвегии,
Сан-Марино, Швейцарии и Ватикана смогут без проблем въезжать на территорию
Франции. Правда, для Испании и Великобритании все еще будут действовать
ограничения, так как эти страны пока не отменили ограничений.
Отметим, Франция и Германия в последние несколько недель призывают как
можно скорее открыть внутриевропейские границы, которые были закрыты из-за
пандемии коронавируса.
Ранее "Комментарии" писали, что правительство Франции приняло решение отменить
режим чрезвычайной ситуации только через месяц — с 10 июля. При этом в
течение еще четырех месяцев правительство сможет ограничивать свободу
передвижения и массовые собрания.
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