Франция планирует открыть границы с Европой с 1 июля

Франция планирует начать постепенно открывать шенгенские границы уже через несколько недель – с 1 июля 2020 года. Об этом сообщили министры иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан и внутренних дел Кристоф Кастанер, передает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.



Решение об отрытии границ Франция приняла в соответствии с рекомендациями Европейской комиссии. Отмечается, что возможность пересечения французской границы будут возобновлять постепенно и в соответствии с эпидемиологической ситуацией в разных странах.

В первую очередь обещают рассматривать заявки на получение визы и вида на жительство от иностранных студентов. Кроме того, студенты со всех стран мира получат возможность въехать во Францию.

Кроме того, с 15 июня Франция обещает отменить все ограничение на движение транспорта в рамках европейских внутренних границ. Граждане государств-членов Европейского Союза, а также Андорры, Исландии, Лихтенштейна, Монако, Норвегии, Сан-Марино, Швейцарии и Ватикана смогут без проблем въезжать на территорию Франции. Правда, для Испании и Великобритании все еще будут действовать ограничения, так как эти страны пока не отменили ограничений.

Отметим, Франция и Германия в последние несколько недель призывают как можно скорее открыть внутриевропейские границы, которые были закрыты из-за пандемии коронавируса.

Ранее "Комментарии" писали, что правительство Франции приняло решение отменить режим чрезвычайной ситуации только через месяц — с 10 июля. При этом в течение еще четырех месяцев правительство сможет ограничивать свободу передвижения и массовые собрания.

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