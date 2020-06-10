Франция планирует отменить режим чрезвычайной ситуации только через месяц

Правительство Франции приняло решение отменить режим чрезвычайной ситуации только через месяц — с 10 июля. При этом в течение еще четырех месяцев правительство сможет ограничивать свободу передвижения и массовые собрания. Об этом сообщили в издании Reuters.

Такое решение об отмене режима чрезвычайной ситуации правительство Франции приняло в связи с положительной динамикой заболеваемости коронавирусом Covid-19 в стране. Карантин смягчили 11 мая, после чего во Франции продолжилось снижение ежедневного числа заболевших, поэтому в правительстве приняли решение обойтись без режима чрезвычайной ситуации в стране.

При этом во Франции планируют сохранить требование о ношении защитных масок для лица, соблюдения социальной дистанции, а также по возможности работать из дома.

На момент публикации во Франции зарегистрировано почти 155 тысяч случаев коронавируса Covid-19, из которых 29 296 человек умерли, а еще 71 506 пациентов выздоровели. Таким образом, около 54 тысяч человек в стране продолжают болеть.

Как сообщал портал "Комментарии", Париж планирует открыть Эйфелеву башню в конце июня.

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