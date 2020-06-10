Франция планирует отменить режим чрезвычайной ситуации только через месяц

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Антон Корнилов
Правительство Франции приняло решение отменить режим
чрезвычайной ситуации только через месяц — с 10 июля. При этом в течение еще
четырех месяцев правительство сможет ограничивать свободу передвижения и
массовые собрания. Об этом сообщили в издании Reuters.
Такое решение об отмене режима чрезвычайной ситуации
правительство Франции приняло в связи с положительной динамикой заболеваемости
коронавирусом Covid-19
в стране. Карантин смягчили 11 мая, после чего во Франции продолжилось снижение
ежедневного числа заболевших, поэтому в правительстве приняли решение обойтись
без режима чрезвычайной ситуации в стране.
При этом во Франции планируют сохранить требование о ношении
защитных масок для лица, соблюдения социальной дистанции, а также по возможности
работать из дома.
На момент публикации во Франции зарегистрировано почти 155
тысяч случаев коронавируса Covid-19,
из которых 29 296 человек умерли, а еще 71 506 пациентов выздоровели.
Таким образом, около 54 тысяч человек в стране продолжают болеть.
Как сообщал портал "Комментарии", Париж планирует открыть Эйфелеву башню в конце июня.
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