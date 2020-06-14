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Главная Новости Мир Франция Французам разрешили бузить - правительство сняло запрет на митинги
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Французам разрешили бузить - правительство сняло запрет на митинги

Французское правительство разрешило проводить митинги протеста

сегодня, 15:13
Автор:

Сергей Медведев
Французам разрешили бузить - правительство сняло запрет на митинги

Массовые акции и уличные протесты стали доступны для французов. Государственный совет Франции принял решение снять запрет на проведение массовых акций, который ввели в стране из-за эпидемии COVID-19.

В документе, который приняли обличенные властью сказано, что ограничение свободы собраний при нынешней эпидемиологической ситуации "не является обоснованным". Чиновники посчитали, что акции протеста — это фундаментальное право граждан, даже несмотря на пандемию.

 "Риски, связанные с санитарной ситуацией, могут быть поводом для запрета массовых акций только в особых случаях", – сказано в документе. 

Теперь акции протеста проводить можно, однако определенные ограничения все же присутствуют. Власть оставила за собой право запрещать публичные мероприятия, в случае, если при проведении их будут нарушаться предохранительные меры — отсутствие масок и соблюдение социальной дистанции. Также, одновременно протестовать могут не более 5 тыс. человек.

Как сообщал портал "Комментарии", Франция планирует начать постепенно открывать шенгенские границы уже через несколько недель – с 1 июля 2020 года. Решение об открытии границ Франция приняла в соответствии с рекомендациями Европейской комиссии. Отмечается, что возможность пересечения французской границы будут возобновлять постепенно и в соответствии с эпидемиологической ситуацией в разных странах.


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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-francija-protest-znyattya-zaborony/30669716.html
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