Французам разрешили бузить - правительство сняло запрет на митинги

Массовые акции и уличные протесты стали доступны для французов. Государственный совет Франции принял решение снять запрет на проведение массовых акций, который ввели в стране из-за эпидемии COVID-19.

В документе, который приняли обличенные властью сказано, что ограничение свободы собраний при нынешней эпидемиологической ситуации "не является обоснованным". Чиновники посчитали, что акции протеста — это фундаментальное право граждан, даже несмотря на пандемию.

"Риски, связанные с санитарной ситуацией, могут быть поводом для запрета массовых акций только в особых случаях", – сказано в документе.

Теперь акции протеста проводить можно, однако определенные ограничения все же присутствуют. Власть оставила за собой право запрещать публичные мероприятия, в случае, если при проведении их будут нарушаться предохранительные меры — отсутствие масок и соблюдение социальной дистанции. Также, одновременно протестовать могут не более 5 тыс. человек.

Как сообщал портал "Комментарии", Франция планирует начать постепенно открывать шенгенские границы уже через несколько недель – с 1 июля 2020 года. Решение об открытии границ Франция приняла в соответствии с рекомендациями Европейской комиссии. Отмечается, что возможность пересечения французской границы будут возобновлять постепенно и в соответствии с эпидемиологической ситуацией в разных странах.

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