"Историческая победа" на выборах в Сенат: кто делает шаг к смене власти во Франции

"Национальное объединение" Марин Ле Пен впервые в истории партии получило достаточно мест в Сенате Франции, чтобы сформировать собственную парламентскую группу. По итогам выборов 27 сентября партия и ее союзники получили 14 мест из 348 в верхней палате французского парламента.

Выборы во Франции. Фото: из открытых источников

Для "Национального объединения" результат стал важным изменением его положения в Сенате: партия впервые преодолела порог в 10 депутатов, необходимый для создания парламентской группы. До сих пор ультраправые не обладали достаточным представительством для такого формата работы в верхней палате.

После объявления результатов Марин Ле Пен назвала произошедшее "исторической победой". Глава партии Жордан Барделла заявил, что "Национальное объединение" намерено сформировать сенатскую группу вместе с союзниками из "Союза правых за республику" Эрика Чотти, который получил два места.

Таким образом, новое объединение может стать отдельным политическим центром внутри Сената и получить дополнительные возможности для участия в парламентской работе.

При этом изменение расклада не означает, что "Национальное объединение" стало крупнейшей силой верхней палаты. Согласно предварительным результатам, основными политическими блоками в Сенате остаются правые, центристы и левые социалисты.

Еще одной особенностью нынешних выборов стало появление представителя "Непокоренной Франции" — леворадикальной партии, которая впервые получила место в Сенате.

Французская система выборов в верхнюю палату отличается от выборов в Национальное собрание. Сенаторов избирают не прямым голосованием всех граждан, а коллегией выборщиков. Половина состава Сената обновляется каждые три года, тогда как срок полномочий сенатора составляет шесть лет.

Новый результат "Национального объединения" особенно важен в контексте приближения президентской кампании: партия получает возможность усилить свое присутствие в парламенте и использовать сенатскую трибуну для продвижения своих политических позиций.

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