60-летняя француженка грабила мертвецов

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Ольга Чародий
60-летняя француженка, которая жила вблизи похоронного бюро,
регулярно грабила покойников. Полиция установила, что она присваивала обычно
ювелирные изделия. Об этом сообщает BBC.
Полиция провела обыск - фото из открытых источников
Впервые полиции о женщине сообщила семья, которая похоронила
родственницу в северной части Франции. 60-летняя воровка подошла к гробу и
сказала, что хотела бы попрощаться с покойницей. Но когда родные умершей
вернулись — на ней не было ювелирных украшений: кольца, сережек, колье.
Полиции достаточно быстро удалось найти воровку. Она жила
рядом с похоронным бюро в городе Левен. Ее задержали и нашли в ней украшения. После
этого полицейские выяснили, что женщина 24 августа украла кошелек у покойника,
которого привезли в похоронное бюро.
Позже полиция провела обыск в доме женщины и нашли в ней много уведомлений о смерти. Она использовала их, чтобы заходить в похоронное бюро и иметь доступ к гробам состоятельных покойников.
Напомним, в Бурунди грузовик во время переезда через мост свалился в реку. По данным источника, 16 человек, которые находились в грузовике, умерли на месте. Минимум 55 людей получили травмы различного рода тяжести. В данном грузовике родственники ехали на свадьбу, но так и не добрались до места празднований. По одной из версий, деревянный мост не выдержал вес грузовика и всех людей, которые находились на борту. Выжившие очевидцы сообщают, что перед переездом они намекали водителю, что лучше им выйти и пешим ходом перейти мост, а потом сесть обратно в кузов. Он не послушался. На данный момент продолжаются поиски грудного ребенка, который потерялся во время падения.
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