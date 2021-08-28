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60-летняя француженка грабила мертвецов

Полиции достаточно быстро удалось найти воровку

28 августа 2021, 23:28
Автор:

Ольга Чародий

60-летняя француженка, которая жила вблизи похоронного бюро, регулярно грабила покойников. Полиция установила, что она присваивала обычно ювелирные изделия. Об этом сообщает BBC.

60-летняя француженка грабила мертвецов

Полиция провела обыск - фото из открытых источников

Впервые полиции о женщине сообщила семья, которая похоронила родственницу в северной части Франции. 60-летняя воровка подошла к гробу и сказала, что хотела бы попрощаться с покойницей. Но когда родные умершей вернулись — на ней не было ювелирных украшений: кольца, сережек, колье.

Полиции достаточно быстро удалось найти воровку. Она жила рядом с похоронным бюро в городе Левен. Ее задержали и нашли в ней украшения. После этого полицейские выяснили, что женщина 24 августа украла кошелек у покойника, которого привезли в похоронное бюро.

Позже полиция провела обыск в доме женщины и нашли в ней много уведомлений о смерти. Она использовала их, чтобы заходить в похоронное бюро и иметь доступ к гробам состоятельных покойников.

Напомним, в Бурунди грузовик во время переезда через мост свалился в реку. По данным источника, 16 человек, которые находились в грузовике, умерли на месте. Минимум 55 людей получили травмы различного рода тяжести. В данном грузовике родственники ехали на свадьбу, но так и не добрались до места празднований. По одной из версий, деревянный мост не выдержал вес грузовика и всех людей, которые находились на борту. Выжившие очевидцы сообщают, что перед переездом они намекали водителю, что лучше им выйти и пешим ходом перейти мост, а потом сесть обратно в кузов. Он не послушался.  На данный момент продолжаются поиски грудного ребенка, который потерялся во время падения.



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Источник: https://www.bbc.com/news/world-europe-58369921
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