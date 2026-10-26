logo

BTC/USD

80472

ETH/USD

2334.82

USD/UAH

45.2

EUR/UAH

50.58

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Франция Ле Пен начала борьбу за Елисейский дворец: что она обещает Франции и чем это грозит Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Ле Пен начала борьбу за Елисейский дворец: что она обещает Франции и чем это грозит Украине

Лидер французских ультраправых делает ставку на безопасность, жесткую миграционную политику и ограничение влияния Брюсселя

26 октября 2026, 09:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Марин Ле Пен официально начала кампанию перед президентскими выборами во Франции 2027 года. На первом крупном предвыборном выступлении она представила основные направления своей программы и выступила с резкой критикой политических оппонентов.

Ле Пен начала борьбу за Елисейский дворец: что она обещает Франции и чем это грозит Украине

Марин Ле Пен. Фото: из открытых источников

Как сообщает Reuters, митинг состоялся 25 октября в Орлеане – городе, связанном с историей Жанны д'Арк, которую французские националисты считают символом патриотизма и национального суверенитета.

"Мы переживаем не конец света, а конец одного мира – их", — заявила Ле Пен, говоря о своих политических противниках.

В центре ее программы – борьба с преступностью, ужесточение миграционной политики и сокращение бюрократии. Политик обещает восстановить порядок в стране, усилить контроль на границах и автоматически высылать иностранцев, совершивших преступления. Отдельно она намерена бороться с организованными преступными группировками и наркоторговлей.

В экономике Ле Пен выступает за снижение налоговой нагрузки на бизнес, поддержку французской промышленности и развитие искусственного интеллекта. Она также заявляет о намерении сдерживать государственные расходы и не допускать дальнейшего повышения пенсионного возраста.

При этом выходить из Евросоюза политик не предлагает. Вместо этого она обещает ограничить влияние Брюсселя и поставить национальные интересы Франции на первое место, в том числе при принятии решений о военных конфликтах за рубежом.

По данным опроса, опубликованного 25 октября, Ле Пен набирает 32–33,5% поддержки. У лидера ультралевых Жан-Люка Меланшона – около 17%. Эти цифры отражают результаты конкретного исследования, а не гарантируют исход выборов.

Для Украины возможное усиление позиций Ле Пен имеет особое значение. В интервью Financial Times она заявляла о намерении резко сократить бюджет ЕС и прекратить выделение европейских средств Киеву. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя такую позицию, предупреждал, что французская оборонная промышленность также может потерять возможности, связанные с опытом украинского фронта.

Дополнительным фоном для кампании стали протесты против роста стоимости жизни, прошедшие во Франции в октябре. Сообщения о массовых акциях и беспорядках усилили дискуссию о безопасности, ценах и ответственности властей. Именно эти темы Ле Пен делает одними из центральных в своей предвыборной стратегии.

Читайте также на портале "Комментарии" — Медведев истерически отреагировал на заявление Марин Ле Пен о решении Путина.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/frances-le-pen-launches-presidential-bid-protests-rattle-nation-2026-10-25/
Теги:

Новости

Все новости