Ле Пен начала борьбу за Елисейский дворец: что она обещает Франции и чем это грозит Украине

Марин Ле Пен официально начала кампанию перед президентскими выборами во Франции 2027 года. На первом крупном предвыборном выступлении она представила основные направления своей программы и выступила с резкой критикой политических оппонентов.

Марин Ле Пен. Фото: из открытых источников

Как сообщает Reuters, митинг состоялся 25 октября в Орлеане – городе, связанном с историей Жанны д'Арк, которую французские националисты считают символом патриотизма и национального суверенитета.

"Мы переживаем не конец света, а конец одного мира – их", — заявила Ле Пен, говоря о своих политических противниках.

В центре ее программы – борьба с преступностью, ужесточение миграционной политики и сокращение бюрократии. Политик обещает восстановить порядок в стране, усилить контроль на границах и автоматически высылать иностранцев, совершивших преступления. Отдельно она намерена бороться с организованными преступными группировками и наркоторговлей.

В экономике Ле Пен выступает за снижение налоговой нагрузки на бизнес, поддержку французской промышленности и развитие искусственного интеллекта. Она также заявляет о намерении сдерживать государственные расходы и не допускать дальнейшего повышения пенсионного возраста.

При этом выходить из Евросоюза политик не предлагает. Вместо этого она обещает ограничить влияние Брюсселя и поставить национальные интересы Франции на первое место, в том числе при принятии решений о военных конфликтах за рубежом.

По данным опроса, опубликованного 25 октября, Ле Пен набирает 32–33,5% поддержки. У лидера ультралевых Жан-Люка Меланшона – около 17%. Эти цифры отражают результаты конкретного исследования, а не гарантируют исход выборов.

Для Украины возможное усиление позиций Ле Пен имеет особое значение. В интервью Financial Times она заявляла о намерении резко сократить бюджет ЕС и прекратить выделение европейских средств Киеву. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя такую позицию, предупреждал, что французская оборонная промышленность также может потерять возможности, связанные с опытом украинского фронта.

Дополнительным фоном для кампании стали протесты против роста стоимости жизни, прошедшие во Франции в октябре. Сообщения о массовых акциях и беспорядках усилили дискуссию о безопасности, ценах и ответственности властей. Именно эти темы Ле Пен делает одними из центральных в своей предвыборной стратегии.

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